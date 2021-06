Flavio Briatore ricoverato: come sta il manager

Flavio Briatore è stato ricoverato a Azerbaijan, dove si era recato per seguire il Gran Premio di Formula Uno. A dare la notizia dell’inconveniente è stato lo stesso manager, che dal suo profilo Instagram ha fatto sapere di stare poco bene.

I fan si sono allarmati e preoccupati, ma le sue condizioni di salute sembrano non destare preoccupazione, giacchè l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, è apparso sorridente e tranquillo. Al momento non si sa cosa gli sia successo, anche se si parla di “complicazioni” non meglio definite.