Chiara Ferragni Collection: nuova borsa da mare va a ruba. Ecco quanto costa

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici e influencer più affermate degli ultimi anni. Il merito è del suo talento indiscusso. Da tempo ha lanciato la Chiara Ferragni Collection e spesso propone dei prodotti alquanto costosi. Ecco quanto costa la sua nuova borsa da mare di plastica.

Un nuovo prodotto della Chiara Ferragni Collection

Chiara Ferragni è una professionista a 360 gradi nel suo settore. Imprenditrice digitale, blogger ed influencer, ha anche aperto una serie di negozi in tutto il mondo. Grazie a lei tante persone hanno un lavoro, basta pensare all’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, modella di punta di uno dei suoi showroom di Milano. Con la sua società The Blond Salad non fa altro che arricchire il suo immenso patrimonio. Tempo fa ha introdotto nel mercato un suo nuovo prodotto, ovvero un costume dal tema floreale. Il prezzo è 150 euro e ha diviso gli italiani in due gruppi: uno sostiene che il prezzo è modesto rispetto a quello degli altri articoli proposti in precedenza mentre l’altro ritiene il costo sempre inaccessibile per buona parte della gente. Di recente è uscita la sua nuova borsa da mare, fatta interamente di plastica. Ecco tutte le informazioni richieste dai più curiosi. Non sono mancate le polemiche.

“175 euro per una borsa di plastica è una follia”

La borsa è stata realizzata con plastica e ha in bella mostra il marchio del brand di abbigliamento della Ferragni. Sul suo sito c’è una dettagliata descrizione di questa borsa: “Tote bag Rosa trasparente. Dettaglio Logomania sui manici. Disponibili in rosa, verde e azzurro”. Essendo molto attiva su Instagram, la Ferragni utilizza anche questo canale social per sponsorizzare tutto ciò che crea di mano propria. Ogni volta che pubblica un post, ha un guadagno tale da incassare milioni di euro. Ciò le ha permesso di ottenere la sesta posizione nella classifica dei 10 influencer più ricchi al mondo. Come sempre non sbaglia mai un colpo. Infatti la borsa è andata a ruba, nonostante costi ben 175 euro. Anche in questo caso c’è chi ha chiuso un occhio e chi si è lamentato: “175 euro per una borsa di plastica è una follia”.

Leggi anche -> Chiara Ferragni, quanto viene pagata per pubblicare post sui social: la cifra

Prima giornata di mare per Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez si sono recati in Versilia per trascorrere delle giornate rilassanti a mare con il primogenito Leone e Vittoria. A distanza di 2 mesi dalla nascita, la piccola ha visto per la prima volta il mare. La coppia ha scelto una location d’eccezione, cioè l’Augustus Hotel Resort di Forte dei Marmi. Come sempre hanno condiviso con i rispettivi follower questi fantastici momenti facendo delle foto. In alcune si vede Chiara che abbraccia teneramente Vittoria. Anche Fedez la coccola mentre Leone le dà un tenero bacio. Sono la famiglia stupenda e ciò riempie il cuore di gioia di tutti i fan.

Leggi anche -> Chiara Ferragni e Fedez: avete visto dove vivono? | Un appartamento così nessuno se lo può permettere