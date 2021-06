Beautiful anticipazioni puntate americane: il colpo di scena mai visto prima

Secondo le puntate americane non mancheranno altri colpi di scena in casa Forrester. Ci saranno sia degli addii che dei pericoli in vista nei mesi estivi. Ecco tutti i dettagli per i più curiosi.

Beautiful, grande colpo di scena

Da anni la soap opera americana regala tante emozioni al pubblico italiano. In questi giorni Thomas sta cercando di riconquistare Hope attraverso le pressioni che esercita sul figlio Douglas. Qualcosa va storto nel momento in cui Steffy decide di raccontare la verità sul bacio che ha dato a Liam. Ormai è tutto chiaro, così la figlia di Brooke decide di mettere in atto a sua volta un piano per smascherare lo stilista. Nella puntata di oggi, venerdì 4 giugno, Hope si è presentata durante la celebrazione del matrimonio con Zoe in abito da sposa. Così facendo mostrerà le reali intenzioni del ragazzo e Brooke farà comprendere a Ridge che il figlio non è cambiato neanche di una virgola. Nelle prossime puntate ci sarà la stessa tensione per via di una scoperta pericolosa.

Una verità sconvolgente

Thomas alimenterà ancor di più rabbia nei confronti di Liam, di conseguenza mediterà una vendetta. Tutto avrà inizio quando Vinny perderà la vita a causa di una discussione che avverrà prima ancora dell’arrivo di Liam e il padre Bill in auto. Il ragazzo era l’unico ad essere a conoscenza del diabolico piano di Thomas, in quanto da tempo l’ha invitato a gettare la spugna per amore della pace. I due Spencer daranno la colpa a Thomas per l’accaduto. Nel frattempo i suoi rapporti con Hope peggioreranno sempre più. Come se non bastasse verrà a conoscenza della verità sulla morte dell’amico e non sarà una piacevole scoperta. Per scoprire tutti i dettagli, non ci resta altro che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

Un addio inaspettato e nuova suocera per Steffy

Secondo fonti attendibili pare che un personaggio di Beautiful saluterà i telespettatori. Si tratta di Zoe. Karia Barnes, l’attrice che presta il volto alla modella, ha dichiarato di aver preso questa decisione per prendere parte a una nuova esperienza in prima serata. Il suo addio non resterà in silenzio, ma farà rumore in casa Forrester. Infatti scoprirà chi è l’amante dell’affascinante Carter. Lei credeva anche fosse Shauna, ma in realtà è Quinn. Per questo motivo potrebbe rivelare ciò che ha scoperto a Ridge ed Eric prima di andare via definitivamente da Los Angeles. Per quanto riguarda Steffy, avrà una relazione con il dottor Finn, il quale non è altro che il figlio nascosto di Quinn. Steffy scoprirà di essere in dolce attesa, però dovrà fare i conti con la sua nuova suocera. All’inizio non avrà vita facile per l’esito del test di paternità. Stavolta potrebbe essere intervenuto di nuovo il fratello.

