Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 giugno: un ritorno inaspettato sconvolge tutti

Una Vita regala sempre tante emozioni ai telespettatori italiani e continuerà a farlo fino alla puntata finale prevista per la primavera dell’anno prossimo. Secondo le anticipazioni dal 6 al 12 giugno non mancheranno dei colpi di scena. Ci sarà un ritorno inaspettato.

Una Vita, tanti colpi di scena

I telespettatori stanno assistendo a tutte le vicende che ruotano attorno alla misteriosa morte di Ursula. Quest’ultima è stata uccisa da Ismael e Genoveva, i quali la reputavano ormai un pericolo per la loro incolumità. Non sono riusciti a sbarazzarsi del corpo in tempo, così l’hanno lasciato nei pressi di un fiume. Non è stato sufficiente per far perdere le sue tracce, quindi la polizia ha iniziato a interrogare coloro che la conoscevano. Prima di passare a miglior vita, la donna ha inviato delle lettere a tutti gli abitanti del quartiere spagnolo. In questo modo ha avvertito Genoveva dei suoi piani, ovvero allontanare Felipe da lei incolpando Marcia della sua omicidio. Infatti tutto sta andando secondo i suoi piani: l’avvocato è sempre più vicino alla domestica e sta trascurando la dark lady. Inoltre le ha lanciato una maledizione che la farà sprofondare nell’angoscia. Perderà i sensi e, una volta cosciente, chiederà all’amato di lasciare il caso di Marcia a un collega. Ovviamente la risposta sarà negativa. Ramon inizierà ad alimentare dei dubbi sull’innocenza di lei e convincerà Felipe a portare avanti delle indagini.

Un ritorno inaspettato e il dipinto sospetto

Anche Agustina riceverà una lettera di Ursula e il contenuto non rivelerà nulla di buono. Nel frattempo Cesareo aiuterà Felipe a convincere il guardiano Matias a testimoniare in favore di Marcia e solo così Mendez la dichiarerà innocente. Per il suo ritorno l’intero quartiere farà i salti di gioia. Sarà organizzata per lei una grande festa e tutti parteciperanno. L’unica che non gioirà del suo rientro sarà Genoveva, la quale avrà il fiato sul collo della polizia per l’omicidio di Ursula. Per quanto riguarda Maite e Camino, Liberto le scopre, però non dice nulla a Rosina. La situazione precipiterà quando alla mostra d’arte Maite deciderà di esporre un dipinto di una donna senza veli.

I sospetti di Felicia e la partenza di Arantxa

Il dipinto esposto della donna nuda ricorderà vagamente Camino. Ciò farà nascere dei sospetti in Felicia, soprattutto quando la figlia le dirà di voler interrompere la relazione con Ildefonso. Come prevedibile, non accetterà questa decisione e nasceranno altri problemi. Quando scoprirà la verità, non reagirà per niente bene. Arantxa sarà stufa del trattamenti ingiusti ricevuti dalla famiglia Dominguez, ma in realtà c’è una valida spiegazione: Arantxa ha ricevuto un’eredità da un parente, così i signori cercheranno con questo stratagemma di spingerla ad andare via per la sua felicità. Durante la festa di Marcia comunicherà la sua partenza e con lei partirà Cesareo. Come se non bastasse Julio dirà di essere il figlio di José Miguel.

