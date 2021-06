Uomini e Donne, l’ex dama Veronica Ursida beccata con il bellissimo cavaliere: colpo di scena

Ricordate Veronica Ursida? La bella dama di Uomini e Donne era uscita dal programma insieme a Giovanni Lombardi, ma le cose non sono andate bene e ora la donna è stata beccata in dolce compagnia.

Ebbene sì, due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme per le vie di Roma: dopo Elisabetta e Luca anche Veronica Ursida e Stefano Torrese hanno fornito materiale ai paparazzi.

Cerchiamo di fare il punto della situazione ricostruendo le vicende sentimentali dei due personaggi che hanno incuriosito i telespettatori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, le vicende sentimentali di Veronica Ursida e Stefano Torrese

Sia Veronica che Stefano avevano vissuto un amore all’interno del programma, ma le rispettive storie non hanno avuto un lieto fine. I due si sono ritrovati insieme a cena, come riportato da Isa e Chia con delle foto scattate da altre persone all’interno del locale. Non è chiaro ancora se i due si siano incontrati per amicizia o se tra i due sia in corso una frequentazione. Eppure qualche giorno fa l’ex dama aveva dichiarato di avere il cuore libero.

Potrebbe trattarsi di un incontro casuale tra due ex protagonisti del trono over che avevano acceso gli animi in studio in più occasioni. Veronica si è resa spesso protagonista di accesi scontri con Armando Incarnato, anche lui noto per le liti nel programma. La conoscenza era finita tra aspre discussioni e Veronica pareva aver trovato l’amore in Giovanni Longobardi: i due avevano deciso di conoscersi fuori, lontano dalle luci dei riflettori.

La loro storia è finita poco tempo dopo, accompagnata da reciproche lettere di addio. Così Giovanni non è più tornato in studio, mentre la Ursida si è fatta rivedere per spiegare la situazione ed è poi stata protagonista di uno scontro sui social che ha visto coinvolte anche Roberta Di Padua e Valentina Autiero.

Veronica e Stefano a cena: cosa sta succedendo tra l’ex dama e l’ex cavaliere?

Stefano Torrese aveva conosciuto Pamela Barretta a Uomini e Donne, ma anche loro si sono lasciati bruscamente, tra accuse reciproche e messaggi resi pubblici da Roberta che ha puntato il dito su Stefano sottolineando la sua scarsa sincerità nei confronti della Barretta. Cosa sta accadendo tra lui e Veronica ora? I diretti interessati non hanno ancora chiarito le circostanze che li hanno visti insieme, ma ci sarà modo di seguire successivi aggiornamenti sui rispettivi profili Instagram. Al momento c’è già chi ha notato che i due non si seguono reciprocamente sui social network.

Cresce tra i telespettatori di Uomini e Donne la curiosità di scoprire chi saranno i protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne: cominciano a circolare i primi nomi dei possibili tronisti e spicca quello di Francesco Chiofalo. Sarà lui a cercare l’amore in tv?