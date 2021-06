Massimo Cannoletta single o fidanzato? La vita privata dell’ex campione de L’Eredità

Lo abbiamo conosciuto a L’Eredità come campione che è riuscito ad entrare immediatamente nel cuore del pubblico italiano: scopriamo di più sulla vita privata di Massimo Cannoletta, protagonista del quiz condotto da Flavio Insinna.

Un appuntamento fisso per molta parte dei telespettatori italiani è il momento del palinsesto televisivo dedicato a L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi.

Uno dei campioni più amati del quiz è stato, senza dubbio, Massimo Cannoletta, che è andato avanti per intere settimane difendendo il suo titolo all’interno della trasmissione. L’uomo è stato poi ospite di diversi programmi televisivi nei quali si è raccontato e ha svelato dettagli del suo lavoro e della sua vita privata.

Chi è Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità che ha vinto 280.000 euro

Massimo Cannoletta è laureato in Scienze Politiche ed è un divulgatore culturale in ambito artistico, storico e musicale. La sua cultura molto vasta che gli ha permesso di laurearsi plurimo campione a L’Eredità comprende la conoscenza di quattro lingue. Massimo ha anche realizzato un podcast dal titolo Massimo 20 minuti, in cui parla di arte e di altri temi culturali. In passato ha raccontato di aver lavorato su diverse navi crociere: faceva da guida spiegando agli ospiti a bordo la storia e la curiosità del luoghi visitati durante il viaggio.

Attualmente vive a Acquarica, in provincia di Lecce, nello stesso posto in cui è nato e cresciuto. Ha colpito tutti fin da subito per la sua cultura e la sua simpatia e i telespettatori hanno ipotizzato che potremmo vederlo presto alla conduzione di qualche novità sul piccolo schermo. Intervistato da La vita in diretta l’uomo ha voluto chiarire alcuni dubbi in merito ai suoi successi all’interno del programma.

“Posso non piacere oppure posso risultare antipatico. Tuttavia l’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma. Nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra de L’Eredità è stata impeccabile”, ha detto rispondendo alle domande di Alberto Matano.

La vita privata di Massimo, divulgatore culturale e appassionato d’arte

Massimo è riuscito a vincere 280.000 euro, battendo ogni record precedente: ha partecipato a L’Eredità per ben 51 volte, arrivando alla “ghigliottina” finale 33 volte e vincendo il montepremi in palio ben 8 volte. Il campione ha suscitato grande curiosità tra i telespettatori che si sono chiesti se il campione sia innamorato e abbia una compagna: molti si sono lanciati alla ricerca di una presenza tra le foto del suo profilo Instagram, ma sono rimasti piuttosto delusi.

I suoi social, infatti, sono pieni di immagini che riguardano l’arte, la musica, la storia, la scienza e il mondo della cultura in generale: nessuna traccia di donne che potrebbero fargli battere il cuore, quindi non si sa se Massimo Cannoletta sia sposato o fidanzato.