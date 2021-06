Martina Nasoni, l’ex vincitrice del Grande Fratello irriconoscibile: drastico cambio look

Martina Nasoni appare in un post di Instagram con un look completamente nuovo e manda un suggerimento alle future Influencer.

Una ragazza bella e determinata

E’ nata a Terni il 4 aprile 1998 da una famiglia molto unita che le è stata molto vicina quando all’età di dodici anni ha scoperto di soffrire di una patologia molto limitante: la cardiomiopatia ipertrofica.

Scoperta la diagnosi i medici l’hanno operata per un impianto di Pacemaker che le avrebbe consentito la normalizzazione del battito cardiaco. Martina Nasoni non si è mai scoraggiata per questo tutt’altro! E’ diventata più forte e determinata nell‘inseguire i suoi sogni e le sue passioni. Il mondo dello spettacolo è sempre stato tra i suoi interessi più forti.

Il nuovo look di Martina Nasoni

Così Martina Nasoni, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si è specializzata nell’arte del tatuaggio. Nel frattempo ha preso parte a diversi concorsi di bellezza tra cui quello di Miss Umbria e a quello a livello nazionale di Miss Italia. Poi ha iniziato a fare la modella e ha partecipato al Grande Fratello 16, diventandone la vincitrice. La sua simpatia e la sua semplicità infatti, hanno conquistato il pubblico e allo stesso tempo il suo account Instagram ha iniziato ad accumulare follower

Oggi Martina Nasoni è un’ Influencer a tutti gli effetti e proprio attraverso il suo account social abbiamo notato il suo nuovo look. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip infatti è apparsa bellissima come sempre con i capelli visibilmente più schiariti. All’immagine che la ritrae alle prese con lo shopping la modella ha allegato un post che vuole essere “d’aiuto” alle aspiranti Influencer: “Il @centrocittadellestelle è in cerca di aspiranti influencer, cliccate sul link della loro pagina Facebook e candidatevi per questa nuova avventura”

Non ha bisogno di somigliare a nessuno

Tuttavia sempre su Instagram recentemente la modella è stata protagonista di un duro sfogo. Alcuni leoni da tastiera infatti l’hanno attaccata. Le hanno detto che non lei non è nessuno nel mondo dello spettacolo, ma solo un ex gieffina e un’Influencer e che per diventare qualcuno, farebbe meglio a seguire le orme di Giulia De Lellis.

La ragazza non solo solo ha invocato un minuto di silenzio e un’ora di vergogna, ma ha sbottato chiosando che lei non ha bisogno di somigliare a nessuno.