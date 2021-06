Flavio Briatore, spunta la foto da giovane: capelli lunghi e ondulati, irriconoscibile

Siete curiosi di vedere com’era il look del giovane Flavio Briatore? Sui social compare una foto amarcord dell’imprenditore, davvero irriconoscibile.

Oggi Flavio Briatore, oltre ad essere un estimato manager italiano, è anche un sex symbol, apprezzato per il suo fascino da uomo maturo. Un fisico che Briatore cerca di curare con lo sport, capelli di media lunghezza di color bianco che forniscono un tocco di ‘saggezza’ alla sua immagine e un filo di barbetta brizzolata: così il team manager non ha mai avuto problemi nella conquista delle donne.

Da sempre Flavio Briatore è stato circondato di donne bellissime, così come la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, una delle più affascinanti donne italiane. Eppure dai social è spuntata una fotografia del passato che ha mostrato agli utenti del web com’era l’immagine di Flavio Briatore da giovane, quasi irriconoscibile rispetto all’uomo maturo che è oggi. Vediamo insieme lo scatto della sua giovinezza.

Flavio Briatore: spunta la foto da giovane

Sfogliando il profilo Instagram del noto imprenditore Flavio Briatore, sbuca una foto che porta i suoi follower nel suo passato: lo scorso 27 febbraio 2021 l’ex marito di Elisabetta Gregoraci pubblica una sua foto di gioventù. Lo scatto mostra un giovane Briatore quasi irriconoscibile rispetto ad oggi.

Capelli lunghi di color nero corvino, una piega ondulata, senza barba e con un viso pulito ed un sorriso smagliante. Briatore lancia un simpatico quiz web e chiede ai suoi fan: “Secondo voi che anno era?“.

Immediatamente gli utenti si sono scatenati con ben 23 mila like e oltre 2 mila commenti, cercando di capire quanti anni avesse il giovane Briatore nella foto e tanti altri hanno elogiato la sua bellezza, molti hanno sottolineato la sua impressionante somiglianza con il figlio Nathan Falco. Quasi tutti i fan si aggirano intorno agli anni ottanta anche se Briatore lascia l’alone di mistero e non scioglie i dubbi.

A balzare all’occhio è anche il like della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e un cuore lasciato dal profilo ufficiale di Heidi Klum, ex top model ed ex compagna di Briatore.

Flavio Briatore: cosa c’è sulla sua scrivania? Ecco il dettaglio

Intanto il noto manager continua ad essere molto seguito e molto attivo sul suo profilo Instagram, tanto che nella sua ultima diretta social ha destato molta curiosità un dettaglio ripreso sulla scrivania del suo studio. Di cosa si tratta?

Briatore, con un look sempre molto giovanile, è intento a parlare ai suoi follower di varie tematiche, tra cui anche quelle legate alla sua famiglia. Mentre Flavio, però, è concentrato a esporre i suoi pensieri, guardando dritto al monitor del pc, i più curiosi hanno cercato di sbirciare nella casa del manager.

LEGGI ANCHE : Flavio Briatore, avete mai visto la sua casa? Una reggia extra lusso

LEGGI ANCHE : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, riuniti come una famiglia: arriva il commento di una ex di lui

Cosa c’è sulla scrivania di Briatore? Non è sfuggito all’occhio dei curiosi utenti un ‘piccolo Flavio in miniatura’, infatti sulla sua scrivania campeggia una statuetta di se stesso, vestito con una camicia ed un pantalone total white e la loro somiglianza è davvero impressionante. Un dettaglio simpatico e, forse, un omaggio di questa statuetta fatta da qualche artista come dono per il noto imprenditore.