Terence Hill, avete mai visto il figlio? Sono due gocce d’acqua

Diventato uno celebrità italiana grazie all’accoppiata vincente con Bud Spencer, così Terence Hill è uno degli attori più amati del Bel Paese ma avete mai visto suo figlio? Ecco qui le foto.

Il suo vero nome è Mario Giotti ma il pubblico lo conosce solo come Terence Hill che, insieme al suo collega ed amico Bud Spencer, sono state delle vere celebrità del cinema, con un successo che ha superato i confini nazionali, tanto da guadagnarsi un David di Donatello alla carriera.

L’attore, classe 1939, nasce a Venezia da madre tedesca. Inizia i suoi esordi nel mondo del cinema, per caso, quando da una rivista cercavano giovani volti per dei film e così, a soli 11 anni, Terence Hill diventa un attore bambino. Da quel momento in poi, per lui, si aprirà un mondo nuovo e colmo di successi, soprattutto dopo il suo incontro con Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud Spencer, suo futuro compagno di scena. Per praticità, il duo di attori deciderà di prendere due nomi d’arte che ricordano i film western.

Intanto ci sarà tanto successo anche nella sua vita privata grazie all’amore per Lori, una ragazza statunitense ma di origine tedesca, conosciuta lo stesso anno sul set del film campione d’incassi Dio perdona… io no!, che Terence Hill sposerà nel 1967. Da Lori, Terence Hill ha avuto il primogenito Jess, nato nel 1969 e successivamente Ross, tristemente deceduto nel 1990 dopo un incidente stradale.

Terence Hill: ecco il figlio Jess

Sono davvero due gocce d’acqua, papà Terence e suo figlio Jess: stessi capelli biondi, stessi occhi azzurri, stessi lineamenti del viso e stesso colore diafano della pelle. Non solo la stessa similitudine fisica ma anche le stesse passioni perché se papà Terence è un attore, Jess oggi è un affermato sceneggiatore che lavora per importanti case di produzione cinematografiche e televisive.

Alle spalle Jess, nato a Los Angeles nel 1969, ha anni di studio che lo hanno portato, così, a lavorare sul set ma al di là della macchina da presa, rispetto invece a suo padre.

Padre e figlio hanno avuto anche una collaborazione lavorativa nel film ‘Il mio nome è Thomas‘, il film che Terence Hill ha girato per omaggiare il suo grande amico e collega Bud Spencer: in questo caso il nome di Jess compare anche nei titoli di coda.

Il dolore per la scomparsa del figlio di Terence Hill

Purtroppo, però, il grande attore Terence ha vissuto un grande dolore che ha segnato la sua vita privata con la tragica scomparsa del figlio adottivo Ross. La sciagura avvenne vicino a Stockbridge, nel Massachussetts, nel lontano 1990 quando, a causa di una lastra di ghiaccio, il sedicenne Ross uscì fuori strada, morendo sul colpo.

Sia papà Terence, che Jess erano in quel momento in Italia per lavoro e quando tornarono, ormai, non c’era più nulla da fare.

Una perdita immensa per Terence Hill e sua moglie e per lo stesso Jess, che era molto legato a suo fratello minore. Uno choc familiare che portò il grande attore lontano dal set per una decina di anni per dare priorità alla sua famiglia e al loro dolore.