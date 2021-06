Silvia Toffanin, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima e cosa fa

Tutti conoscono la conduttrice Silvia Toffanin, ma pochi sanno chi è Daiana: la sorella minore con cui ha un rapporto speciale.

Icona di Mediaset e padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. La sua carriera, iniziata prestissimo con la partecipazione a Miss Italia nel nel 1997 e proseguita con l’esordio sul piccolo schermo nel 2000 come letterina del quiz di Canale 5 Passaparola, è decollata al fianco dell’opinionista Alfonso Signorini nel programma cult “Verissimo” in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Da allora, Silvia Toffanin è diventata il volto della trasmissione, restandone ininterrottamente alla conduzione e curandone anche alcuni speciali di successo. Ma se il suo nome è conosciuto dal pubblico di tutta Italia, sono i pochi a sapere che la nota conduttrice ha una sorella minore: Daiana Toffanin.

Chi è Daiana Toffanin

Nonostanta la somiglianza sbalorditiva con la sorella, Daiana Toffanin non è un personaggio molto noto tra il pubblico italiano. Donna molto riservata, proprio come Silvia, è sempre stata attenta alla propria privacy e non ha mai fatto parlare molto di sé, al punto in molti non sanno neanche della sua esistenza.

Scelte di vita diverse

Cresciuta insieme ai genitori e alla sorella più grande a Cartigliano, piccolo paesino in provincia di Vicenza, Daiana non ha intrapreso la vita dello spettacolo. Quando Silvia, giovanissima, ha deciso di trasferirsi a Roma per cercare fortuna nel mondo della televisione, Daiana è rimasta insieme ai genitori. In merito alla sua carriera e alla vita privata, però, non si sa praticamente nulla: pur avendo fatto scelte diverse, le due sorelle sono accomunate da un profondo senso di riservatezza e non amano condividere la loro quotidianità sui social network.

Il rapporto tra Silvia e Daiana

Comunque, è certo che le due sorelle siano cresciute insieme a abbiano condiviso un’infanzia serena, circondate dall’amore dei genitori. È infatti noto che la conduttrice televisiva sia molto legata alla famiglia, per cui spesso ha scelto di rinunciare ad avanzamenti di carriera, preferendo rimanere accanto alle persone a lei più care. Tra queste c’è, senza ombra di dubbio, anche Daiana.

L’importanza della famiglia

Nonostante la loro tendenza a rimanere fuori dal gossip, alcuni scatti rubati hanno rivelato come le due sorelle abbiano un rapporto molto stretto. Spesso hanno trascorso le vacanze insieme e Daiana si è sempre dimostrata una zia premurosa con i nipotini Lorenzo e Sofia. Com’è noto, infatti, Silvia Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Le due new entry non hanno fatto altro che rafforzare il legame tra tutti i membri della famiglia. Daiana condivide con Silvia e Pier Silvio uno splendido rapporto: le persone che ama occupano sicuramente un posto speciale nella sua vita.