Mercédesz Henger infiamma Instagram, il primo bikini dell’anno è bollente

Bellissima sotto il sole con le sue curve mozzafiato, Mercédesz Henger porta l’estate sui social con uno scatto da alte temperature. I fan esultano.

Bionda e bellissima come sua madre

Bellissima come sua madre, Mercédesz Henger fa perdere la testa agli uomini. Dalla celebre ex pornostar la 29enne nata a Győr, ha preso sicuramente i colori dell’est: i capelli biondi, gli occhi azzurri e la pelle chiara. Come sua madre ha anche mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

Tante cose in comune Mercédes ed Heva e tante cose nel lavoro fatte insieme: la partecipazione, nel 2002, al film Gangs of New York di Martin Scorsese, a quello dal titolo Bastardi, film diretto da Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado e in Torno a vivere da solo, film di Jerry Calà. Insomma, un rapporto apparentemente idilliaco e in sintonia. Tuttavia, nonostante Mercédes e Eva Henger siano apparse spesso insieme nel grande schermo e nei salotti televisivi, si sa che tra di loro non c’è un rapporto sereno.

Mercédes bellissima in riva al mare

La bellezza di Mercèdes ha mandato in estasi i fan i queste ore, grazie ad un post pubblicato su Instagram. La figlia di Eva Henger infatti si è immortalata in un sensualissimo bikini sulla riva del mare con il lato B in primo piano. Bellissima, con i capelli lunghi e biondi, con le sue curve mozzafiato ha fatto in brevissimo tempo incetta di like.

“Bellissima”, “Splendida”, “Stupenda” sono solo alcuni dei commenti arrivati al margine del post.

La fine di una relazione

Mercédes ha vissuto tra alti e bassi una storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi. La figlia di Eva Henger e il personale trainer sono spesso finiti sulle pagine del gossip proprio a causa della loro storia a volte burrascosa. Storia arrivata al capolinea. E pare che Eva sia stata proprio la prima a non vedere di buon occhio questa relazione, accusando spesso l’ex fidanzato della figlia in televisione, di plagiare la ragazza.

E’ stata la stessa Mercédes ad annunciare la fine della sua relazione con Lucas Peracchi, attraverso una stories su Instagram: “Confermo che non stiamo più insieme” ha fatto sapere la Henger ai suoi fan.

Anche Peracchi infatti qualche giorno fa era spuntato sui social a comunicare che con Mercédes era tutto naufragato. Poco dopo la ragazza si era presentata da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque a dire la sua, smentendo la versione dell’allora fidanzato, asserendo di aver avuto solo una forte lite, ma che tutto sommato stavano ancora insieme. Ma ecco che attraverso le stories Mercédes decide di specificare: “Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate rispetto a quelle che avevo detto da Barbara d’Urso.” Insomma, le cose non sono andate come speravano, e le liti e i malumori hanno avuto la meglio.