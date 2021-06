“L’uomo che ho amato di più”. Barbara D’Urso e l’unico amore della sua vita: chi è e cosa fa

Barbara D’Urso si sbottona sulla sua vita privata e pubblica uno scatto amarcord insieme all’ “uomo che ha amato di più”: ecco di chi si tratta.

Solita mantenere il riserbo sulla sua vita privata, Barbara D’Urso ha negli ultimi periodi interessato i più curiosi con alcuni scatti del passato. La conduttrice di Canale 5, infatti, ha deciso di condividere con il suo pubblico social alcune immagini che la ritraggono felice e serena accanto ai suoi due figli e all’uomo che le è stato accanto per un lungo periodo, il produttore cinematografico Mauro Berardi.

Sul profilo Instagram della D’Urso, dunque, si possono ritrovare tantissimi ricordi della conduttrice insieme ai figli Gianmauro ed Emanuele ancora piccoli, e insieme all’ex compagno Berardi. E, proprio uno dei post social condivisi da Barbara ha sollevato la curiosità di molti fan poiché la conduttrice ha definito il padre dei suoi figli “l’uomo che ha amato di più”. Scopriamo qualcosa in più sull’unico grande amore di uno dei volti Mediaset più amati e noti tra il grande pubblico.

Barbara D’Urso, chi è il suo ex Mauro Berardi

“Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché”, ha scritto Barbara D’Urso a corredo di una foto che la ritrae abbracciata a Mauro Berardi durante una vacanza estiva.

È il produttore cinematografico, infatti, il grande amore della conduttrice Mediaset, legata a lui dal 1982 al 1993. Berardi e la D’Urso hanno avuto due figli, Gianmauro – nato nel 1986 – ed Emanuele – nato nel 1988.

La storia con il produttore, poi, si è conclusa e nonostante i due non si siano mai sposati, la D’Urso lo ha sempre menzionato come l’uomo più importante della sua vita.

Classe 1943, Berardi è nato nello stesso giorno di Barbara, è noto nell’ambiente cinematografico per i suoi film documentari ed è stato premiato con il Nastro d’argento.

È stato lui a scoprire e lanciare cinematograficamente Massimo Troisi ed è proprio con quest’ultimo che Barbara D’Urso conserva un altro dolce ricordo che coinvolge anche l’ex compagno.

In una vecchia foto in bianco e nero condivisa dalla conduttrice sui social, si vedono Troisi, la D’Urso e Berardi in un momento di grande divertimento.

“[…]Era il 7 maggio del 1982, MassimoTroisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: ‘Adesso vi dovete sposare’ – ha raccontato Barbara – . Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli”.

Barbara D’Urso e il gossip sul flirt con Zangrillo

Mauro Berardi, dunque, rimarrà il grande e unico amore di Barbara D’Urso che, dopo la separazione dal compagno, ha vissuto un matrimonio infelice con Michele Carfora.

Per anni si è dichiarata single dopo quella triste parentesi, ma negli ultimi giorni si rincorrono sempre più insistenti le voci di un presunto flirt con l’assicuratore Zangrillo.

48enne, quest’ultimo è stato avvistato a cena con la D’Urso ed altri amici. Poi, a conclusione della serata, la conduttrice e l’imprenditore si sono allontanati insieme.

Che sia davvero lui il nuovo amore di Barbara? Lei ha deciso di tenere la bocca chiusa a riguardo.