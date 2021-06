Luca Laurenti e Paolo Bonolis, primo incontro choc: come si sono conosciuti e cosa è successo davvero

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono indubbiamente una delle più apprezzate coppie televisive del piccolo schermo italiano. Ma come si sono conosciuti i due conduttori?

Ormai i telespettatori italiani non possono fare a meno di amare la coppia Bonolis Laurenti, riuscita a conquistare il pubblico grazie all’alchimia e alla capacità di creare dei momenti unici in grado di regalare grandi risate a chi guarda da casa.

Il retroscena di Bonolis

Paolo Bonolis nel suo ultimo libro, Perché parlavo da solo, uscito nel 2019 edito da Rizzoli, ha raccontato alcuni importanti retroscena della sua vita privata e inevitabilmente ha anche parlato del rapporto con Luca Laurenti ma soprattutto di come è avvenuta la loro conoscenza.

Come si sono conosciuti

Luca e Paolo si sono conosciuti nel 1991, anno in cui Bonolis era impegnato con Urka! quiz televisivo in onda su Italia 1. Il conduttore ha raccontato che insieme a uno degli autori dello show stavano cercando una voce per introdurre delle domande musicali. Ma dopo moltissimi provini nessuno li aveva convinti a pieno, fin quando non si presentò davanti a loro un ragazzo di media statura. Il giovane non passò inosservato poiché portava con sé un sacchetto bianco della spesa. Dopo le prime presentazioni, fu invitato a sedersi alla tastiera per fare il provino, ma il ragazzo preferì andare a prendere la propria in macchina. Una volta sistemato lo strumento cominciò a cantare Overjoyed di Stevie Wonder, lasciando tutti a bocca aperta e guadagnandosi un posto nel programma.

LEGGI ANCHE–> Luca Laurenti, quanto guadagna il conduttore di Avanti un altro, spalla di Paolo Bonolis

Il successo dei due conduttori

Da allora la coppia Luca Laurenti Paolo Bonolis è diventata un binomio unico nel panorama italiano che è sinonimo di successo. Inoltre i due sono una delle coppie più longeve del piccolo schermo che ancora oggi a distanza di più di venti anni continua a conquistare milioni di telespettatori.