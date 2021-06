Romina Power come non l’avete mai vista: jeans stretto e giacca da cowboy

Romina Power è stata sempre una donna elegante senza eccessi. Il suo look, fedele al suo modo di essere, un pò spirituale e un pò hippy, l’ accompagna in tutti questi anni. L’avete mai vista con i jeans attillati?

La ragazza americana

Gli anni Settanta sono stati caratterizzati da una moda intrisa dai movimenti e dalle idee innovative nate proprio nel decennio precedente. Gli accessori e l’abbigliamento di quegli anni, sono stati un’esplosione di fiori, di pantaloni a zampa d’elefante, di grandi figure e di disegni geometrici.

Il 1970 per Romina Power, è stato anche l’anno del suo matrimonio con Albano. Nata a Los Angeles nel 1951, la figlia dei due celebri attori hollywoodiani, Tyrone Power e Linda Christian, in Italia ha avuto un lunga gavetta. Nel 1967 sul set del “musicarello” “Nel Sole”, conosce “un giovane cantante pugliese”, all’epoca reduce da un successo strepitoso nelle vendite discografiche con il brano omonimo. Tutto il resto è storia: la coppia dopo aver detto Si, hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

La primogenita Ylenia purtroppo è scomparsa senza lasciare tracce, a cavallo tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre era a New Orleans. Dopo il divorzio, Albano ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Jr. La storia d’amore tra Albano e Romina Power è ancora forte e viva nei ricordi degli italiani e oggi che la coppia si è riunita solo professionalmente. i fan non possono che esserne felici, anche se ancora speranzosi in un loro ricongiungimento sentimentale.

Il look giovanile di Romina Power

A settant’anni, Romina Power è un’icona di stile ed eleganza. Veste di solito lunghe tuniche da colori vari, ammirati dalle fan e ben lontani dal look sfoggiato proprio negli anni Settanta, ovviamente più giovanile. Recentemente la cantante americana attraverso una foto condivisa su Instagram è ritornata però indietro nel tempo.

I fan sono rimasti estasiati dallo scatto. L’immagine infatti ritrae una Romina Power bellissima, più giovane e in splendida forma. L’ex moglie di Albano è immortalata mentre sta ballando, con i lunghi capelli castani (il suo marchio di fabbrica) fluenti e lunghi sulle spalle. Nella foto in questione inoltre, non sono portati lisci com’è di consuetudine per l’artista, ma sembrano pettinati a frisè, una tendenza tipica di quegli anni.

A completare l’opera, è l’outfit: Romina indossa un paio di jeans e sopra la t-shirt una giacca alla texana con le frange.

“R osso è il mio colore

O ttobre il mio mese

M usica la mia espressione

I nfiniti sono i miei desideri

N atura è Dio per me

A more il mio sentimento più caro”

E’ il post che accompagna l’immagine. Una didascalia spensierata e giovanile, proprio come era Romina a quei tempi, quando le fu scattata la foto, nel 1972.