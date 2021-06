Elettra Lamborghini dove vive, super lusso: le foto

Avete mai visto dove vivono Elettra Lamborghini e Afrojack? In questo articolo tutti i dettagli della loro dimora attuale e futura.

Dopo il fidanzamento ufficiale a dicembre del 2019, il 26 settembre 2020 l’icona del twerk Elettra Lamborghini ha sposato il DJ Afrojack: un matrimonio indimenticabile nella meravigliosa Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como. Un momento unico che ha unito per sempre le vite dei due innamorati, ma che ha inevitabilmente portato anche degli importanti cambiamenti. La coppia, infatti, è pronta a costruire il proprio nido d’amore in una nuova città.

Elettra a MTV Cribs

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno scelto quella che sarà la casa che condivideranno negli anni avvenire. Al momento, la futura abitazione è in fase di ristrutturazione, ma nella terza puntata di MTV Cribs Italia, in onda mercoledì 31 marzo alle 21.10 su MTV, la star bolognese ha rivelato in anteprima alcuni dettagli che caratterizzeranno la residenza della coppia vip.

Bianco e beige nella nuova casa

Un ruolo fondamentale nella nuova casa di Elettra Lamborghini e Afrojack lo giocheranno i colori: il bianco e il beige caratterizzeranno gli spazi della loro nuova dimora e gli daranno un tocco più accogliente. Inoltre, non dovranno mai mancare delle calde coperte, “il latte di soya e l’amore”, come specificato dalla diva internazionale.

La cucina

Ma la vera scintilla che ha fatto innamorare Elettra Lamborghini della sua futura casa è scattata con un ambiente in particolare: la cucina. La cucina è il luogo della casa che più rappresenta l’opinionista dell’Isola dei Famosi, che ogni giorno si divide tra palestra, serie tv, studio e lavoro.

Gli arredi della nuova dimora

Per quanto riguarda gli arredi, al bianco e beige della casa saranno probabilmente abbinati elementi minimal ed eleganti, che possono suscitare candore e che diano valore aggiunto allo spazio e alla luminosità naturale dell’abitazione. Il risultato sarà un mix di sobrietà e raffinatezza, che per molti risulterà forse lontano dall’identità della padrona di casa, solitamente estrosa e “sgargiante”. Delle qualità, però, che evidentemente nascondono una personalità più intima e tranquilla. Sarà questo aspetto di Elettra Lamborghini ad emergere maggiormente nella nuova abitazione.

L’abitazione temporanea di Elettra e Afrojack

Ma se la nuova casa è in fase di ristrutturazione, dove vivono adesso Elettra Lamborghini e Afrojack? Per attendere la fine dei lavori, la celebre coppia non ha scelto una dimora qualsiasi: si tratta di un hotel di lusso a Milano. Anche se non è una vera abitazione, si può dire che non manchi davvero nulla: dalla spa a un cuoco personale, dalla piscina panoramica all’immancabile tazza di latte di soia sempre pronta, fino alla vista mozzafiato sulla città di Milano, con ampie finestre che fanno entrare tantissima luce all’interno. La camera da letto ha lo stile elegante ed essenziale degli hotel di lusso e si può dire che la diva bolognese si trova perfettamente a suo agio in questo ambiente, dove può rilassarsi e dedicarsi con calma a tutte le sue attività.