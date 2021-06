Ballando con le stelle, la ballerina Veera ha trovato l’amore: chi è il (bellissimo) fidanzato

La bellissima bionda dagli occhi di ghiaccio di Ballando con le Stelle, Veera Kinnunen, ha un nuovo fidanzato: ecco chi è il fortunato che ha conquistato la ballerina finlandese.

Gli amori di Veera a Ballando con le Stelle

Veera Kinnunen è un volto noto di Ballando con le Stelle. Grazie allo show, dove riveste il ruolo di maestra di ballo, non solo ha fatto conoscere al grande pubblico il suo talento, ma ha incontrato anche l’amore, per ben due volte. Il primo, a rubargli il cuore è stato il collega e coreografo Stefano Oradei con cui Veera ha avuto una storia durata ben 11 anni. In realtà i due si cono conosciuti nel 2008 grazie ad una gara in Inghilterra e da coppia di ballo si sono trasformati in coppia anche nella vita.

Poi all’improvviso la rottura, con piccolo scandalo a seguito. Stefano Orodei ha mostrato di essere geloso del partner di Veera all’interno del programma di Rai Uno, Dan Osvaldo. Effettivamente all’inizio la reazione di Orodei sembrava eccessiva. Persino Milly Carlucci si è sentita di riprenderlo per questo suo atteggiamento. Ma come sanno i fan i suoi sospetti erano fondati: Veera dopo la fine di quella stagione di Ballando con le Stelle, iniziò una relazione con il calciatore.

Il nuovo fidanzato della ballerina

Tuttavia la relazione con Dan sembra essere durata pochi mesi. Non è stata resa nota la causa della rottura ma probabilmente a rendere tutto più difficile è stata la distanza e pare che tra di loro non sia rimasto un buon rapporto. Ma ormai è acqua passata: il cuore di Veera Kinnunen oggi batte solo per lui, il nuovo fidanzato.

LEGGI ANCHE ———–>Ballando con le Stelle, avete mai visto la mamma di Veera Kinnunen? Bella quanto lei

La ballerina e coreografa di origini finlandesi continua a far perdere la testa agli uomini. E’ stata lei recentemente attraverso un post pubblicato su Instagram, ad annunciare la sua nuova storia d’amore. “Ogni giorno mi sorprendi con il tuo coraggio, con la forza che porti nelle piccole cose. Quelle cose che poi costruiscono una vita insieme”. Ha scritto la ballerina. Ma chi è il bellissimo ragazzo moro che sta al suo fianco?

LEGGI ANCHE ———–>Veera Kinnunen e Osvaldo, perchè è finita: c’entra un top model

Si tratta del judoka altoatesino Salvatore Mingoia. Lo sportivo è cresciuto nell’Asd Judo Laives dai tecnici Toni ed Egon Dalsass, prima di trasferirsi a Torino per studiare. Nel corso degli anni è riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli. Ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati italiani Juniores 2012, tenutasi a Genova e ha combattuto nella categoria 66 kg. I due sembrano davvero innamorati e anche se Salvatore è più giovane di Veera di 7 anni, la loro sintonia è palpabile. Insomma, sono proprio una bellissima coppia.