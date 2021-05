Uomini e Donne anticipazione puntata del 19 maggio: Armando Incarnato protagonista di un nuovo scontro

Nel salotto di Uomini e Donne torna in scena il Trono Over ed in particolare il suo cavaliere Armando Incarnato al centro di un nuovo scontro. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi, 19 maggio.

Cosa succederà nel dating show di Uomini e Donne, oggi, 19 maggio 2021? La curiosità sale per gli appassionati seguaci del programma d’intrattenimento di Maria De Filippi. Era stata preannunciata una settimana di fuoco, già dallo scorso lunedì e a quanto pare, stando alle notizie non ufficiali che trapelano, a tenere alta l’attenzione dei telespettatori sono proprio i protagonisti del Trono Over.

Mentre per il percorso classico tutto procede normalmente, con le scelte che i tronisti hanno fatto e stanno facendo per concludere i loro percorsi, i cavalieri e le dame, invece, fanno scintille nell’arena di Uomini e Donne, tutto sotto gli occhi della sagace Maria De Filippi e degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Questa volta, nel clima incandescente degli studi di Cinecittà, c’è come protagonista il fascinoso cavaliere Armando Incarnato. Cosa succederà?

Uomini e Donne: Armando Incarnato in un nuovo scontro, con chi?

Al centro della polemica della puntata che andrà in onda questo pomeriggio, alle ore 14 e 45 su canale 5 c’è il fascinoso cavaliere Over, Armando Incarnato.

Il parrucchiere napoletano, da sempre si è distinto per l’estro e la tempra molto forte, anche questa volta non le manda a dire e si rende protagonista di un nuovo scontro che lo vede attaccare un altro cavaliere del programma, Nicola Vivarelli.

Il tutto nasce da alcune polemiche seguito subito dopo la sfilata che aprirà la puntata: al centro degli attacchi ci sarà Gemma Galgani che viene criticata dalla sua nemica televisiva, Tina Cipollari. A questo punto il cavaliere Nicola prende la parola e decide di difendere la dama torinese, elogiandone le doti e facendole da scudo alle critiche mosse dall’opinionista Tina.

Di fronte a questa scena, però, Armando Incarnato non riesce a stare in silenzio e si intromette nella discussione esprimendo il suo pensiero, in modo molto schietto: secondo il cavaliere napoletano la difesa di Nicola Vivarelli verso Gemma è poco veritiera, considerando come nel passato ha preso in giro proprio la dama torinese.

Uno scontro che vedrà gli animi riscaldarsi al punto che, stando alle anticipazioni, Armando Incarnato sembra che metterà in dubbio gli orientamenti sessuali dell’ex frequentatore di Gemma Galgani e, di fronte a queste parole, sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi per riportare la quiete in studio.

‘Sogno di una notte di mezza estate’

Il Vicolo delle News riporta la notizia che la puntata del 19 maggio si aprirà con la sfilata delle dame che avranno come tema: ‘Sogno di una notte di mezza estate’.

Sarà proprio la sfilata fatta da Gemma Galgani, che proporrà un ‘can, can’, al centro del dibattito innescato tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli.

La polemica nasce, a quanto pare, dalla scelta di Gemma di mostrare una coulotte rosa durante il suo ballo, provocando le critiche di Tina Cipollari che attaccherà questa esibizione ‘troppo forse’ messa in scena dalla Galgani.