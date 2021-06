Tina Cipollari in bikini, la foto in costume sconvolge tutti: la vamp di Uomini e Donne tutta curve

L’opinionista Tina Cipollari è da qualche settimana in vacanza: la vamp di Uomini e Donne ha salutato il piccolo schermo e ha deciso di dedicarsi alla famiglia e ad un po’ di relax. L’avete mai vista in bikini al mare?

Volto storico di Uomini e Donne, Tina Cipollari è un personaggio che divide il pubblico: c’è chi la ama per il suo carattere fumantino, e chi invece non sopporta il modo in cui si rapporta con alcuni protagonisti del trono over. Lei, tuttavia, gode di un ottimo seguito sui social, dove ama condividere pochi – ma buoni – momenti della sua vita privata.

Da alcune settimane lontana dal piccolo schermo dopo la fine del dating show di Canale 5, Tina Cipollari dedicherà questo periodo di assenza dalla tv ai figli, all’amore e alle vacanze. E, proprio durante il soggiorno al mare, i paparazzi saranno appositamente appostati nei luoghi di villeggiatura per fotografarla in bikini. Da tempo, tuttavia, Tina non si mostra in costume da bagno, complice probabilmente qualche chilo in più messo durante il periodo della quarantena. Lei, tuttavia, non si vergogna affatto delle sue nuove forme e lo mostra orgogliosa.

Tina Cipollari in bikini ieri e oggi

Rovistando in rete e andando alla ricerca di alcuni scatti di Tina Cipollari, si resta a bocca aperta davanti alle foto che ritraggono la vamp di Uomini e Donne giovanissima e in costume.

Da ragazza, infatti, l’opinionista aveva una silhouette da fare invidia: ventre piatto, seno prosperoso e gambe affusolate che metteva orgogliosamente in vista durante le vacanze al mare.

In uno scatto risalente a quando la Cipollari aveva 20 anni, infatti, si nota una donna bellissima e dalle forme completamente diverse da quelle mostrate negli ultimi anni.

L’aumento di peso di Tina, tuttavia, non dipende solo dai peccati di gola dell’opinionista, ma anche da un problema di salute che affligge molte donne: l’ipotiroidismo, patologie comune che tra le conseguenze ha anche l’aumento del peso.

La vamp, tuttavia, sembra non curarsi particolarmente della sua nuova forma fisica e, in vacanza al mare, indossa sempre capi di abbigliamento chic che sanno nascondere perfettamente le forme giunoniche.

Tina Cipollari a dieta: la decisione di Maria De Filippi

Già nel corso delle passate edizioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari apparve in video evidentemente ingrassata.

Maria De Filippi, accorgendosi delle nuove forma della vamp, decise di metterla a dieta e al momento della prova della bilancia la lancetta segnava ben 84 chili.

Da una extra small della giovinezza, la Cipollari era passata ad una taglia extra large che ha tentato di ridurre seguendo una dieta rigida imposta – per gioco – proprio dalla conduttrice di Uomini e Donne.

I primi risultati della dieta seguita da Tina furono ottimi, ma la sua corsa verso i meno venti chili si è interrotta nel tempo, anche a causa – probabilmente – dei problemi di tiroide e dei periodi di lockdown cui siamo stati obbligati.