Alessandra Amoroso, fisico scolpito in costume: la cantante di Amici si mostra così

Vincitrice dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate dal pubblico. Profondamente cambiata rispetto al periodo della partecipazione al talent show, oggi la salentina si è mostrata in costume e con un fisico scolpito che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alessandra Amoroso si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Dalla voce inconfondibile e dal cuore tenero, la cantante salentina si è fatta strada tra i grandi nomi della musica italiana arrivando a vincere sette Wind Music Awards, due MTV Awards e un Best Europe South Act. Seguitissima dalla sua “big family”, è anche molto apprezzata sui social dove conta quasi 3 milioni e mezzo di follower.

Come molti altri artisti, Alessandra Amoroso ama condividere su Instagram scatti tratti dalla sua vita professionale, ma anche dal suo privato. Così, tra le numerose foto postata dalla cantante, ne spuntano anche alcune in bikini che mostrano una Alessandra in una versione quasi inedita: bellissima e dal fisico statuario, la Amoroso ha lasciato tutti a bocca aperta superando a pieni voti la prova costume.

Alessandra Amoroso, la foto in costume

Pelle ambrata e baciata dal sole, bikini nude e un fisico super allenato: così Alessandra Amoroso ha deciso di mostrarsi su Instagram scatenando i commenti e i complimenti dei suoi tantissimi fan.

Rispetto agli anni della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in cui appariva con il volto più tondeggiante e qualche chilo in più rispetto ad oggi, la cantante salentina è completamente cambiata nel corso degli anni.

Un po’ di tempo fa, la sua perdita di peso aveva fatto molto mormorare i fan, alcuni dei quali si allarmarono pensando che la Amoroso fosse tanto dimagrita a causa di alcuni problemi di salute.

Intervistata negli studi di Verissimo, però, Alessandra smentì categoricamente le voci che si diffusero sul suo conto e decise di raccontare tutta la verità e i segreti di un fisico mozzafiato.

Alessandra Amoroso, i segreti del fisico da urlo

Il segreto della perdita di peso di Alessandra Amoroso sta tutto nello sport: la cantante, che possiede anche il diploma come istruttrice di zumba, si è letteralmente “ammazzata di palestra”.

Ecco come la giovane artista è riuscita a perdere peso e a sfoggiare un fisico così scolpito e tonico.

Tempo addietro, tuttavia, la sua immagine fu associata ad alcuni prodotti dimagranti e la questione fece davvero infuriare la Amoroso.

Attraverso un comunicato via social, infatti, la cantante decise di intervenire per smentire categoricamente di essere ricorsa all’uso di prodotti dimagranti per perdere peso.

“[…] In questo articolo mi sono attribuite dichiarazioni riguardanti un mio presunto dimagrimento lampo avvenuto tramite un prodotto che io addirittura ora sembrerei pubblicizzare. Tutto questo è falso – sbottò su Facebook lei – . Si tratta di persone in assoluta malafede! Non sono legata nel modo più assoluto ai venditori di questo prodotto, anzi non ne sapevo nulla fino a ieri! Mi dissocio da tutto ciò e mi sta veramente a cuore ricordare che prima di tutto viene la salute, che non si scherza con questi argomenti, poiché esistono – e non a caso – professionisti seri e competenti, altro pozioni magiche e formule per perdere peso senza faticare!”.