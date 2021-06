Paparazzati nel 2019 dal settimanale Oggi, i due grandi artisti italiani, nonché affiatati amici, Raffaella Carrà e Renato Zero, sono stati ripresi al mare, quasi irriconoscibili.

Due nomi, due icone del mondo dello spettacolo italiano: parliamo di Raffaella Carrà, grande artista bolognese, conduttrice, cantautrice e showgirl e Renato Zero, immenso cantante italiano. I due non sono solo ‘due miti’, così come molti fan amano definirli, e due colleghi di grande talento ma anche amici legati da affetto e stima reciproca.

Memorabile è l’intervista che, nel 2019, la Carrà fece a Renato Zero, durante la sua trasmissione ‘A raccontare comincia tu’, un momento di grande intimità che incantò il pubblico da casa. “Ora arriverà la signorina Carrà che mi farà il terzo grado” aveva detto Renato Zero in tono scherzoso, dietro le quinte del programma targato Raffaella Carrà.

In quell’occasione i due amici e colleghi hanno raccontato gli anni d’oro del Piper Club di Roma: “Ogni tanto anch’io venivo al Piper, però non ti ho mai visto” aveva confessato la padrona di casa al cantante, svelando invece un retroscena di quando sua nonna le aveva chiesto di andare a vedere un concerto live di Renato Zero: “Lella, stasera mi devi portare all’Altro Mondo perché c’è un artista fantastico, mi piace tantissimo”.

Ecco Raffaella Carrà e Renato Zero al mare insieme

Un sodalizio che dura da anni ormai e che va oltre i riflettori e il palcoscenico: così, nel 2019, il settimanale Oggi ha immortalato Raffaella Carrà al mare con Renato Zero. I due colleghi e amici sono apparsi davvero irriconoscibili, diversi da come si vedono in tv, con vestiti informali e camuffati dietro a grandi occhiali scuri.

Raffaella Carrà e Renato Zero, messi nell’armadio i loro abiti abbastanza eccentrici, fatti di lustrini e payette, per dar spazio ad un abbigliamento da ‘mare’: la conduttrice, in questa foto di due anni fa, ha un codino al caschetto d’oro biondo, e un cappello bianco, il viso nascosto da un paio di grandi occhiali da sole neri che la camuffano.

Raffaella Carrà indossa una t-shirt color vinaccio ed un paio di pantaloni bianchi. Davanti a lei, nello scatto del 2019, c’è il suo caro amico Renato Zero, sempre fedele a ‘total black’, seppur in uno stile molto più informale: pantalone e maglia nera per il cantante, occhialoni neri anche per lui ed un copricapo sempre di colore nero.

I due amici sono stati ritratti mentre erano a spasso per le strade di una città di mare, tranquilli e rilassati senza timore di essere assaliti dai fan, visto il loro aspetto irriconoscibile rispetto a come siamo abituati a vederli in televisione.

Carrà e Zero a favore del vaccino anti-Covid

Sia Raffaella Carrà che Renato Zero, come tutti gli artisti del settore dello spettacolo, hanno molto risentito dello ‘stop’ alle manifestazioni per via dell’emergenza sanitaria in atto. Per questo motivo, entrambi, hanno voluto esprimere il loro favore verso il vaccino anti – Covid, visto come unica soluzione di speranza.

Il grande cantautore si è definito il ‘paziente Zero’, spiegando di essersi vaccinato per poter cantare ancora per tutti i suoi ‘sorcini’ e per far sì che loro possano partecipare ai suoi concerti: “Viva il vaccino. Viva la vita” ha aggiunto Renato Zero.

Pro vaccino anche la sua collega e amica Raffaella Carrà che tempo fa aveva affermato con convinzione: “Quando toccherà a me lo farò tranquillamente”.