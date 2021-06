Ballando con le Stelle, conoscete l’ex marito di Sara Di Vaira? Calciatore famosissimo

Sara Di Vaira è indubbiamente una delle protagoniste di Ballando con le Stelle, ma chi è l’ex marito della ballerina? Scopriamo di chi si tratta.

Sara Di Vaira è uno dei volti storici del talent show dedicato al ballo di Milly Carlucci. La ballerina fa parte del cast del programma dalla quinta edizione di Ballando con le Stelle, trasmessa nel 2009.

Chi è l’ex marito della ballerina

Ma chi è l’ex marito della ballerina? Si tratta dell’ex calciatore Marco Delvecchio che ha preso parte all’ottava edizione dello show in onda su Rai 1 in coppia proprio con Sara Di Vaira. La coppia si classificò seconda e la collaborazione lavorativa in poco tempo si trasformò in una bellissima relazione. Nonostante entrambi fossero sposati, dato il forte trasporto decisero di lasciare i rispettivi partner e di iniziare una nuova avventura l’una al fianco dell’altra.

La fine della relazione

Malgrado le promettenti promesse, la relazione tra Sara e Marco durò solo due anni, fino al 2014 quando decisero di separarsi. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, fu proprio il calciatore a decidere di mettere fine al rapporto con la ballerina. La scelta dell’uomo sarebbe stata dettata dall’invaghimento per un’altra donna.

LEGGI ANCHE—>Da Avanti un altro a Ballando con le Stelle: arriva la concorrente bomba

Gli ultimi progetti di Sara

Recentemente Sara è stata impegnata nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle che l’ha vista gareggiare in coppia con Costantino Della Gherardesca. Inoltre la ballerina ha anche preso parte a C’è Tempo per…, nel ruolo di inviata. Il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi è andato in onda dal 29 giugno al 18 settembre 2020 ed era incentrato sul racconto della terza età attraverso servizi in giro per tutta Italia. Nell’ultimo anno, Di Vaira ha anche partecipato a Il Cantante Mascherato, show in onda su Rai 1 con alla conduzione Milly Carlucci. Nello specifico la ballerina è stata parte del team investigativo dello show che ha visto trionfare Red Canzian.