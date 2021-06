Ornella Muti torna a parlare di Adriano Celentano | Il video senza freni | “Ha tradito perchè si sentiva solo..?”

Naike Rivelli attraverso il suo account Instagram e in maniera volutamente ironica, ritorna sulla breve liaison che a distanza di circa 40 anni, continua a suscitare interesse da parte del pubblico. Stiamo parlando di quella che riguarda la sua splendida mamma, Ornella Muti e il Molleggiato di sempre, Adriano Celentano.

Adriano Celentano si sentiva solo?

Quello che è accaduto negli anni Ottanta tra Ornella Muti e Adriano Celentano è un gossip che ancora stuzzica la curiosità degli italiani. Del resto si tratta di due personaggi del mondo dello spettacolo amatissimi: lei la bellissima e affascinante attrice, Donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class, protagonista di film di successo e lui, uno dei cantanti più influenti del panorama musicale nostrano, ironico e provocatore. Ornella Muti e Adriano Celentano si sono trovati più di una volta sul set insieme e pare che proprio lì, sia scoccata la famosa scintilla.

Ma andiamo per ordine: Ornella Muti non ha mai voluto approfondire la questione, ma nell’ultimo periodo, grazie anche alla sua primogenita, Naike Rivelli, il tradimento (entrambi erano impegnati con i rispettivi partner, lei con l’ex marito Federico Fachinetti, lui con l’ attuale moglie Claudia Mori) è ritornato in auge. Recentemente in un’intervista su TV8 l’attrice rispondendo proprio ad una domanda di sua figlia ha dichiarato che Adriano Celentano si sentiva solo “Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano. Io non lo so, non c’ero.” Ha tuonato la Muti.

Ornella Muti e l’unico sex symbol del mondo.

Naike Rivelli qualche giorno fa ha condiviso un video sul suo account Instagram molto ironico che riprende in ballo Adriano Celentano. Sembra proprio che quello che è accaduto tanti anni fa tra Ornella Muti e il cantante abbia lasciato qualche sassolino nella scarpa. La figlia della Muti pubblica un video che riprende a sua volta un filmato salvato sul suo cellulare di molti anni fa. Nel filmato in questione la bellissima Ornella Muti è intervistata dal giornalista Ginna Minà che non esita a porle domande scottanti proprio sul suo rapporto con Adriano Celentano.

“Mamma sentiamo la tua voce com’era, voglio sentire come parlavi”. Dice Naike e nel filmato si vede una giovanissima Muti che risponde alla seguente domanda: “Com’è Adriano Celentano?”. “Per me è l’unico sex symbol del mondo”.

La frecciatina di Ornella Muti

Il giornalista incalza: “Lo dici perchè hai lavorato con lui o lo pensavi anche prima?”– “No, da sempre”– risponde Ornella. Poi aggiunge: “Certo, ora che ho avuto l’occasione di conoscerlo un po’ meglio ho capito perchè un uomo come lui può far scaturire in una donna sensazioni sconvolgenti”.

Successivamente si vede che Ornella va ad aprire la porta di casa sua, trovandosi un istante dopo, davanti ad Adriano Celentano. Quest’ultimo la guarda intensamente, si toglie gli occhiali da sole e la fissa. Lei cade a terra folgorata dalla sua bellezza. Un video chiaramente ironico, ma sicuramente non sono passati inosservati i commenti spiritosi di Naike, molto simili a frecciatine.

“Mammina cara, oggi è la domenica in cui vai a fare un collegamento con la Mara e sono qui per farti una domanda che Gianni Minà ti face tanti anni fa. Dicci cosa pensi per favore, cosa pensi del sex symbol Adriano Celentano!”. Le ha chiesto subito dopo. E Ornella: “Penso che non tutti i sex symbol sono dei gentleman”

Sembra proprio che Ornella e Naike non abbiamo gradito la scelta fatta anni fa dal Molleggiato, di confessare il suo flirt proprio con l’attrice.