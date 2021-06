Giorgio Panariello fidanzato con la (giovane) sosia di Belen: chi è e cosa fa la bellissima

Giorgio Panariello: cabarettista di successo apprezzato da milioni di italiani, ma conoscete la sua compagna?

Nato a Firenze, classe 1960, Giorgio Panariello è uno dei cabarettisti più conosciuti nel mondo dello spettacolo italiano. Entrato nella rosa dei nuovi comici italiani degli anni 90 insieme ad Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo, Leonardo Pieraccioni e altri volti noti del piccolo e del grande schermo, si è poi rivelato un abile attore, conduttore e regista, curando numerosi spettacoli di successo. Il suo talento è noto a tutti, ma quanto ne sapete della sua vita sentimentale?

La relazione con Dalila Frassinato

La vita privata di Giorgio Panariello è stata segnata da due donne in particolare. Per diverso tempo, l’attore è stato legato alla ballerina Dalila Frassinato. Sulla fine della loro storia d’amore, il comico aveva dichiarato a La Stampa: “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”.

L’inizio della storia con Claudia Maria Capellini

Dopo la fine della relazione con Dalila Frassinato, Giorgio Panariello è stato paparazzato con la giovane Claudia Maria Capellini. Parliamo dell’estate 2016: da allora i due non si sono più separati. Nonostante la popolarità del comico, la storia tra i due è sempre rimasta piuttosto lontana dai riflettori. Entrambi, infatti, hanno preferito non rendere di pubblico dominio la loro storia, mantenendo sempre la massima riservatezza. Probabilmente è stato anche questo a renderli inseparabili: “Di solito si dice che una storia va avanti tra alti e bassi, ma devo ammettere che per ora io e lei abbiamo avuto solo alti”, aveva dichiarato qualche tempo fa Giorgio Panariello in un’intervista.

Chi è Claudia Maria Capellini

Ma chi è e cosa fa Clauda Maria Capellini? Originaria di Cremona, classe 1985, la fidanzata di Giorgio Panariello ha ben 25 anni in meno rispetto a lui. Tuttavia, la differenza di età non sembra essere stato un ostacolo alla loro storia d’amore: anzi, tutto sembra andare a gonfie vele.

La somiglianza con Belén Rodriguez

Per quanto riguarda la sua attività professionale, la giovane Claudia Maria Capellini lavora come modella, come risulta chiaro anche dalla foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Oltre alla sua bellezza, a colpire è anche l’incredibile somiglianza con una sua collega famosa: Belén Rodriguez. Capelli lunghi e castani, occhi grandi e marroni: le due donne sembrano davvero due gocce d’acqua!

LEGGI ANCHE: Giorgio Panariello, avete mai visto dove vive? Casa chic

L’attività come PR

Oltre a posare come modella, Claudia Maria Capellini lavora anche come PR per innumerevoli locali di Milano, soprattutto quelli più esclusivi. È proprio nella capitale italiana della moda che la giovane donna ha vissuto per anni, ed è proprio grazie alla sua attività che ha avuto l’occasione di incontrare diverse celebrità del mondo dello spettacolo. Tra queste, anche quella con cui è scattata la scintilla: Giorgio Panariello. I due, infatti, si sono conosciuti tempo fa durante una cena con amici in comune, e subito si sono trovati in sintonia. Un’affinità presto tramuta in amore che li ha portati fino ad oggi a vivere una splendida storia insieme!