Bianca Guaccero cambia look: i nuovi capelli della conduttrice

Bianca Guaccero stupisce tutti i suoi fan con una virata verso il cambiamento. Il suo nuovo look, mostrato in questi giorni sui social, ha ricevuto il plauso di tutti i suoi ammiratori.

I post al profumo di estate

Portata a termine da poco la stagione di Detto Fatto, Bianca Guaccero è pronta per le sue meritate vacanze. Tutto sommato come sanno i suoi fan, non è stato un anno semplicissimo. La conduttrice pugliese, la quale è attivissima e seguitissima sui social, ha dovuto condurre il programma da casa a causa del Covid e il programma, ha anche accusato un brutto colpo in termini di ascolti.

Tuttavia la frizzante Bianca non si è di certo scoraggiata. Il suo pubblico la ama, la sostiene e la segue con ammirazione sui social. Ora che Detto Fatto ha abbassato il sipario per le ferie, i fan sentono molto la sua mancanza ma si consolano con i suoi post, che ultimamente sono molto “estivi”.

Il nuovo look di Bianca Guaccero

La conduttrice di Detto Fatto infatti recentemente ha condiviso alcuni scatti che la mostrano in costume da bagno. Scatti che in breve tempo hanno fatto il pieno di like. Bianca Guaccero come tutti è alla ricerca di un pò di spensieratezza, dopo un periodo tanto difficile e non rinuncia alla voglia di cambiamento.

Ha infatti pubblicato anche un selfie con un look totalmente nuovo. Il pubblico è abituato a vederla con i capelli molto scuri, totalmente neri. Ma evidentemente la voglia di sole e di mare ha giocato un ruolo fondamentale nella sua recente scelta di adottare un colore molto più chiaro. Il cambiamento non è passato inosservato e anche una delle sue Pagine Fan ha voluto sottolineare la cosa, pubblicando un primo piano della conduttrice con il nuovo look.

“Vi piace il nuovo look di Bianca?” E’ la didascalia che accompagna uno scatto che mostra la Guaccero con la sua nuova tonalità di capelli: un castano decisamente chiaro.

LEGGI ANCHE ———–>Bianca Guaccero ha ceduto alla chirurgia estetica? La conduttrice rompe il silenzio

L’appello

Bianca Giaccero del resto è molto social. Il suo account Instagram ha all’attivo 736mila follower ed è a tutti loro che ultimamente si è rivolta per fare un appello importante. L’attrice infatti ha sensibilizzato il suo pubblico per dare una mano ad un bambino di due anni pugliese affetto dalla SMA di tipo 1. La Guaccero ha lasciato tutte le coordinate per una donazione: “Ragazzi, c’è un piccolo angelo da salvare… si chiama Paolo, ha la SMA di tipo 1, si può curare con un farmaco che costa 2 milioni di euro entro i due anni. Abbiamo ancora 4 mesi per potergli salvare la vita.”

LEGGI ANCHE ———–>Bianca Guaccero super sexy su Instagram. Spunta il commento di un famoso ex

Sono state queste le parole che l’amatissima conduttrice ha usato per portare l’attenzione su questo argomento importante e molto delicato.