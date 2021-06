Francesca Cipriani senza freni su Instagram: seno al vento, la showgirl osa con il topless

Curve mozzafiato e un forte sex appeal: così appare la giunonica ex soubrette de ‘La Pupa e il Secchione’ su Instagram in uno scatto molto sensuale.

Il pubblico della televisione ha imparato a conoscere la bellissima e ‘burrosa’ Francesca Cipriani ai tempi in cui è diventata una star dello show de ‘La Pupa e il Secchione‘. La bellissima showgirl ha sempre usato, come cavallo di battaglia, il suo corpo prosperoso, senza mai nascondere la sua generosità nelle forme ma, anzi, cercando di valorizzarle, posando anche per calendari sexy.

Oltre il suo corpo, Francesca Cipriani ha colpito gli italiani per il suo carattere aperto ed esuberante, facendosi conoscere soprattutto durante la sesta edizione del Grande Fratello e con l’Isola dei Famosi, dove ha partecipato nel 2018.

Il pubblico ama di Francesca Cipriani soprattutto la sua schiettezza e sincerità: la stessa showgirl non ha mai nascosto di aver fatto anche degli interventi chirurgici per migliorare il suo corpo, come per esempio quelli al seno che l’hanno portata, oggi, ad avere una taglia decima od anche al ‘lato b’.

Francesca Cipriani su Instagram: scatto bollente

Francesca Cipriani è bellissima e sensuale e lei stessa conosce appieno la sua dote e la condivide con i suoi follower. Questa volta, però, sul suo profilo Instagram, seguito da più di un milione di follower, compare una fotografia da capogiro: la showgirl è in topless ma, per rendere meno osé lo scatto, si copre il seno prosperoso con le mani. Francesca Cipriani, con i suoi lunghi e biondissimi capelli sciolti, indossa solo una brasiliana e scrive in calce a questo scatto molto sensuale, semplicemente: “Estate”.

Di fronte al seno al vento della Cipriani, i suoi follower sono impazziti, inondato la bellissima ex Pupa di complimenti, elogi e commenti di apprezzamento.

Francesca Cipriani: “Non sono più single”

Bellissima, sensuale e non più single: ad annunciarlo è stata la stessa showgirl Francesca Cipriani durante una diretta su RTL 102.5 New dove ha svelato di essere felicemente fidanzata e innamorata. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Solo qualche tempo fa, i rumors parlavano di un possibile flirt della Cipriani con un imprenditore napoletano con il quale, però, è finita male. Subito dopo, però, Francesca ha rivelato di aver conosciuto il suo attuale fidanzato, un incontro del tutto casuale, dove galeotto è stato il cibo.

Il fortunato in questione si chiama Alessandro ed ha 30 anni, è originario di Cesenatico ed è un costruttore: tutto questo è stato rivelato da Francesca Cipriani che di solito è sempre molto riservata a sbottonarsi sui dettagli della sua vita privata.

“Fino a quando non ero sicura del nostro rapporto ho preferito non raccontare nulla. Ma posso dirvi che l’ho presentato anche a mia madre” questo l’altro dettaglio fornito da Francesca Cipriani che, quindi, evidenzia come voglia davvero fare sul serio con il suo compagno.

Alessandro è, poi, intervenuto telefonicamente in diretta, confermando il suo amore per la Cipriani e sottolineando come si impegni per trattarla come una vera principessa.