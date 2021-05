Grande Fratello Vip, il dramma dell’ex gieffino: “Il tumore è tornato”

E’ stato lui stesso a rendere pubblica la notizia, attraverso Facebook, filmandosi da un letto di ospedale. L’ ex gieffino è tornato a combattere contro un brutto male che lo aveva già colpito un paio di anni fa.

L’intervento chirurgico

Lo scorso 24 maggio, Fulvio Abbate è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un delicato intervento chirurgico. Lo scrittore, laureato in filosofia, ex opinionista de l’Unità ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, citando Ettore Petrolino ha informato i fan sul suo stato di salute: “Sono stato operato per un tumore alla mandibola. Per questa volta muoio guarito”

Il tumore alla mandibola purtroppo è tornato. Un male contro il quale l’autore di Zero maggio a Palermo, aveva già combattuto anni fa, precisamente nel 2019. Come ha fatto sapere il diretto interessato, l’intervento è andato bene, anche se adesso deve dedicarsi ad un lungo periodo di riposo. “Sto bene, ma sono molto fragile. Avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio”. Ha fatto sapere ai suoi ammiratori .

Lo scrittore Fulvio Abbate, ex gieffino, sempre combattente

Fulvio Abbate ha pubblicato sul suo profilo Facebook una serie di filmati attraverso i quali, coricato nel letto, ha raccontato i suoi giorni in ospedale. Un gesto di cui l’autore si è poi successivamente pentito: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle. Mi sento un po’ in colpa per il mio imperdonabile narcisimo. Mi sono un po’ vergognato di aver messo quelle foto che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi, spero di non morire”.

LEGGI ANCHE ———–>Dayane Mello dal Grande Fratello Vip andrà sul trono di Uomini e Donne?

Lo scrittore anche in questa circostanza ha dimostrato la sua verve e la sua indole combattiva, peculiarità che ha dimostrato di avere anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Recentemente inoltre, attraverso un’intervista rilasciata a lospecialegiornale.it ha fatto sapere la sua opinione sulle polemiche scaturite dalla lite tra Fedez e la Rai, sulla presunta censura del suo discorso al concertone del Primio Maggio:

LEGGI ANCHE ———–>Andrea Zelletta si confessa: dopo il Grande Fratello Vip punta a Masterchef

“Io con Fedez ho polemizzato in passato, in rete gira ancora un video in cui lui mi attacca per un articolo che avevo scritto sulla moglie, quindi non mi iscrivo certo fra i suoi simpatizzanti. Ora lui non è certamente la nuova stella della sinistra, mi guarderei bene dal dire una simile assurdità, ma ha un potere tale da potersi permettere di rispondere ad un funzionario Rai “chi è lei per dirmi cosa posso o non posso dire? Come si permette di censurarmi”. Lo dicessi io verrei subito accusato di mettermi in mostra, di essere invidioso, e non mi verrebbe più consentito di mettere piede in Rai come già del resto accaduto. Su di me si è sempre detto che sono “ingestibile”, come se la gestibilità fosse un criterio”