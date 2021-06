Uomini e Donne, finita dopo pochi mesi dalla scelta: fan spiazzati dall’addio

Scoppia una delle ultime coppie formatesi negli studi televisivi di Uomini e Donne: erano stati i primi a lasciare il dating show e, a distanza di pochi mesi, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava.

La prima parte della stagione televisiva di Uomini e Donne ha avuto come protagonista la tronista Jessica Antonini. Con un percorso lampo in trasmissione, la giovane non è riuscita a trattenere le emozioni e, poche settimane dopo dall’inizio del trono, ha deciso di abbandonare tutto insieme al corteggiatore Davide Lorusso.

Nonostante voci insistenti parlassero di una frequentazione parallela del ragazzo con una misteriosa giovane della sua zona, Jessica ha deciso di seguire il cuore e di ignorare completamente i pettegolezzi sul suo corteggiatore. La loro è stata una scelta inusuale, avvenuta in modo improvviso e del tutto inaspettato, ma che ha fatto sognare i fan e credere fortemente nel loro amore. A distanza di pochi mesi dall’inizio della storia di Davide e Jessica, però, i due si sono detti addio.

Jessica e Davide, è finita dopo Uomini e Donne

Da tempo la coppia nata negli studi di Uomini e Donne non si mostrava insieme sui social e i fan hanno iniziato a sospettare che tra loro ci fosse un po’ di maretta.

Per diverse settimane, Jessica e Davide hanno preferito tacere ma, solo qualche ora fa, la Antonini ha deciso di parlare lanciando una sonora stoccata a colui che pare ormai essere il suo ex fidanzato.

“Ciò che trascuri diventa di qualcun altro – ha scritto lei in una prima Instagram story, cui ne è seguita una seconda – . E alla fine è tutto qui…Mi conosco…Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida…o gela…o brucia”,

Un messaggio sibillino quello della ex tronista di Uomini e Donne, ma che i fan hanno interpretato come un eloquente annuncio di separazione definitiva da Davide.

Cosa sia potuto accadere ad entrambi non è dato saperlo, ma dalle parole della Antonini si deduce che i rapporti tra loro non siano rimasti buoni.

Jessica Antonini furiosa: lo sfogo social

In tanti, dunque, alla notizia che tra Jessica Antonini e Davide Lorusso sia finita, sono accorsi sul profilo Instgaram della ex tronista per chiederle cosa sia accaduto.

Lei, però, pare non avere alcuna intenzione di raccontare nei dettagli ciò che appartiene esclusivamente alla sua vita privata.

Così, dopo una serie di domande insistenti da parte di alcuni utenti del web, Jessica non è riuscita a trattenersi e ha sbottato.

“Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con gruppo di amici (quindi?) – ha esclamato la Antonini – . Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”.