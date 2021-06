Renzo Arbore “il collezionatore” | I suoi singolari oggetti che tiene gelosamente nella sua casa romana

Il cantautore e musicista Renzo Arbore ha un singolare hobby: collezionare oggetti di plastica, che custodisce gelosamente nella sua casa di Roma. Vediamoli insieme.

Il pubblico italiano lo conosce come Renzo Arbore ma, in realtà, all’anagrafe lui è Lorenzo Giovanni Arbore, classe 1937. Non solo ma la sua orchestra è avvezza alla musica classica napoletana anche se, il musicista è in realtà nato e cresciuto a Foggia.

Renzo Arbore è un grande pilastro della musica italiana, con una passione nata fin da piccolo, soprattutto per il genere jazz, in particolar modo suonando il clarinetto, e successivamente, nel 1964, vinse un concorso che gli aprì le porte della Rai. Da quel momento in poi Renzo Arbore, in collaborazione con Gianni Boncompagni, si è occupato di diverse trasmissioni di intrattenimento e varietà, come ad esempio: Bandiera Gialla, L’altra Domenica e Alto Gradimento, divenendo nel 1996 direttore artistico dei programmi Radio RAI.

Una lunga carriera di successi che lo hanno reso celebre al grande pubblico e due storie d’amore importanti nella sua vita privata: una con Mariangela Melato e l’altra con Mara Venier. Renzo Arbore, però, ha sempre ammesso di aver provato un amore profondo soprattutto per la grande attrice Melato spiegando che, la sua morte, è stata la perdita più dolorosa della sua vita.

Non solo amore e musica nella vita di Renzo Arbore ma c’è molto spazio anche ad un hobby molto curioso: collezionare oggetti particolari che custodisce gelosamente nella sua casa di Roma.

Renzo Arbore detto anche ‘il collezionatore’: ecco perché

Non solo musica ma anche arte, soprattutto per gli oggetti da collezione realizzati in plastica: questa è l’altra grande passione del musicista Renzo Arbore che, durante i suoi tour in giro per il mondo, non si fa mancare l’acquisto di qualche cimelio che custodisce nella sua casa di Roma.

Parliamo di oggetti di designer unici ed originali, spesso sono ‘pezzi rari’ che Renzo Arbore ricerca con pazienza certosina, anche appartenenti a manifatture di un lontano passato.

Plastica ‘Moplen’, oppure di origine sovietica e americana: tantissimi sono gli oggetti che riempiono gli scaffali di casa Arbore che si definisce alla trasmissione Petrolio “Un vero collezionista di questo materiale“.

Cosa c’è a casa di Renzo Arbore?

Lo stile di arredo di casa Arbore rispecchia un design di stile anni ’50 molto luminoso grazie ad ampie finestre e a neon interni ed esclusivamente in plastica.

Tantissimi scaffali ricchi di oggetti e souvenir di ogni tipo, con tende molto colorate che danno all’abitazione un tocco di vivacità. Nella sua immensa collezione, non mancano poi i cappelli a cui Renzo Arbore tiene in modo molto particolare.

C’è una cucina di color verde, circondata da ampie finestre ed una living room bellissima, dove tra i tantissimi oggetti in stile vintage, spicca un divano rosso e un tavolino anni 60 illuminato. A completare il tutto un pianoforte a coda e una grande libreria. Insomma una casa dal tocco estroso e quasi stravagante, giusto riflesso dello spirito vivace, curioso e artistico dello stesso padrona di casa Renzo Arbore.