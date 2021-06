Trono over, ricordate Angela Di Iorio? Che fine ha fatto dopo le pesanti accuse alla redazione

Angela Di Iorio è stata una discussa protagonista del trono over di Uomini e Donne. Uscita di scena, lanciò pesanti accuse contro la redazione e Maria De Filippi: ma che fine ha fatto oggi?

Classe 1949, Angela Di Iorio è approdata negli studi di Uomini e Donne nel corso della stagione televisiva 2018. Forte, caparbia e sicura di sé, la signora di origini napoletane non nascose l’intenzione di incontrare un uomo che, oltre a regalarle l’amore, le permettesse di vivere una vita all’altezza delle sue aspettative economiche.

Segnata da un’esistenza di difficoltà dovute al lavoro instabile del marito scomparso nel 2011, Angela non ha nascosto davanti alle telecamere di Uomini e Donne le sue volontà. L’idea di affiancarsi ad un uomo con una pensione di 700 euro mensili l’ha portata a rifiutare la conoscenza del cavaliere e ad attirarsi le critiche degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari l’hanno spesso attaccata e le invettive dei due hanno portato la Di Iorio a fare pesanti dichiarazioni contro Uomini e Donne dopo la sua uscita di scena.

Angela Di Iorio, le accuse contro Uomini e Donne

Intervistata da Meteoweek.com, Angela Di Iorio si lasciò andare a dichiarazioni molto forti contro il dating show di Canale 5 e Maria De Filippi.

“[…]Non ho capito che era un programma spettacolo. Mi hanno fatto molto male”, aveva commentato la ex dama del trono over sostenendo che lo show fosse interamente pilotato.

“Mi sono ritrovata in una realtà molto diversa da quella che si vede in tv e si percepisce da casa – disse lei – . E’ come se fosse tutto pilotato. Basti pensare che i corteggiatori spesso vengono in studio perché chiamati da loro e sono molti gli uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare, ma non sono mai stati interpellati”.

Per Angela Di Iorio, infatti, la redazione di Uomini e Donne avrebbe fatto in modo che la signora non ricevesse corteggiatori che l’avrebbero potuta far innamorare, mentre Maria De Filippi sarebbe stata complice degli insulti di Gianni e Tina ai danni della donna.

Angela Di Iorio oggi, cosa fa dopo Uomini e Donne

Lontana ormai da tempo dal piccolo schermo, Angela Di Iorio è tornata alla sua quotidianità.

Attiva su Instagram, ama raccontare una parte delle sue giornate, condividere piatti di ricette succulente e riportare alla memoria scatti di un tempo ormai passato.

Pur essendo stata una grandissima protagonista di Uomini e Donne, dunque, pare che la signora abbia deciso di lasciarsi alle spalle quell’esperienza televisiva per dedicarsi ai figli e ai nipoti.

Mamma di tre ragazzi, ormai adulti e lontani da casa, è nonna di molti nipoti a cui di tanto in tanto dedica pensieri sui social.

Dedita alle serate con amici e al relax, la Di Iorio continua ad essere seguita da alcuni spettatori di Uomini e Donne che l’hanno sempre sostenuta prima e dopo la sua esperienza in tv.