Anna Pettinelli e quell’amicizia insospettabile | È una ex gieffina

Legata da una lunga e insospettabile amicizia con una ex concorrente del Grande Fratello Vip, ecco chi è l’amica segreta della più amata speaker e coach di Amici, Anna Pettinelli.

Già nota come una delle più brave e conosciute speaker radiofoniche, Anna Pettinelli è stata ancor più apprezzata dal pubblico del piccolo schermo nelle vesti di coach di Amici di Maria De Filippi. Oltre che un’ottima insegnante, di Anna Pettinelli piace soprattutto la tempra grintosa che, senza mai risparmiarsi, ha messo in scena diversi dibattiti e scontri con i suoi colleghi dello staff dei docenti della Scuola.

In particolar modo a tener banco nell’arena di Amici sono stati i suoi scontri con l’altro insegnante, Rudy Zerbi in merito a diversi giudizi dati ai vari allievi. Durante il suo percorso da coach in Amici, Anna Pettinelli ha dimostrato un debole soprattutto per il cantante Aka7even che, con fare protettivo e materno, lo ha condotto verso la finale del Serale del talent show.

Intanto, però, emerge un dettaglio della sua vita privata inaspettato: chi è la migliore amica di Anna Pettinelli? Vediamolo insieme.

Anna Pettinelli: la sua migliore amica è una ex gieffina

Davvero poche persone sapevano di quest’amicizia speciale che lega Anna Pettinelli ad una ex gieffina. A rivelarlo è stata la stessa coach di Amici mentre era ospite a RDS: la sua migliore amica è Stefania Orlando.

Da anni le due talentuose donne sono legate da tanto affetto e stima e Anna Pettinelli è uscita allo scoperto anche su Instagram, rivelando che lei e la Orlando si chiamano le ‘Pettinando’, un neologismo che coniuga i loro due cognomi.

La coach di Amici dedica alla sua amica Stefania una dolcissima dedica: “Amiche da una vita, consumatrici professioniste di aperitivi e campionesse mondiali di “cappottini su misura” ha scritto Anna Pettinelli su Instagram. Non solo ma la speaker ha anche sollecitato tutti i loro fan ad amarle per come sono, soprattutto perché insieme dicono sempre la verità e sono due donne molto schiette.

Di fronte a questo bellissimo inno all’amicizia, Stefania Orlando ha commentato il post della sua migliore amica chiedendosi: “Ma quanto ti posso amare?“.

Stefania Orlando la ‘mitragliatrice’

In occasione di un’intervista fatta da Anna Pettinelli alla sua migliore amica Stefania Orlando, le due donne hanno avuto modo di parlare dell’esperienza fatta dalla ex gieffina nella Casa del Grande Fratello Vip.

La Orlando ha ammesso di essere stata tanto amata dagli italiani ma di aver avuto anche delle ingiuste critiche, in particolare dagli haters che le muovevano offese per la sua età.

Stefania Orlando, però, da ottima donna matura e di classe fa spallucce a queste critiche insensate e, affettuosamente, la Pettinelli la definisce una “mitragliatrice“.

Tra Stefania Orlando e Anna Pettinelli, quindi, è palese il feeling e l’intesa, alimentata da una solida amicizia, da pochi conosciuta, e che senza nessun ostacolo procede a gonfie vele da anni, unite dalla stessa grinta e dalla medesima sincerità che le contraddistingue.