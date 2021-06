Uomini e Donne 2007, era il tronista più bello: oggi a 40 anni è così [FOTO]

Lui è stato uno dei tronisti più belli di Uomini e Donne. Stagione 2009, sono passati 13 anni e oggi è ancora un bellissimo uomo. Ecco di chi parliamo…

Per tutta l’infanzia e fino al 2005 si dedica al calcio. La sua squadra preferita è il Milan. Sin dall’infanzia tenterà di raggiungere livelli alti nella carriera calcistica, non riuscendoci. La svolta arriva nel 2005 con la partecipazione al format Campioni – Il sogno. Avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando di Giorgio Alfieri.

Dopo essere balzato in vetta alle cronache, circa due anni fa, per un debito con l’ufficio delle entrate, Giorgio Alfieri oggi si è rimesso in piedi, anche se sembra essere scomparso dal radar televisivo. In realtà per circa 4 anni si è occupato del dietro le quinte; grazie all’incontro con il regista Roberto Cenci. Purtroppo però la serenità è stata bruscamente interrotta poco dopo l’incontro con il regista. Lo stesso Alfieri ai microfoni di Vieni da Me, qualche tempo fa, ammetterà: “Per colpa mia tutto è andato il frantumi” (continua…)

Oltre 170 mila euro di debiti

L’ex calciatore del Cervia ai tempi di Campioni, ex tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo: “Tutto è cambiato quando la casa si è svuotata, non c’era più mia figlia e io l’ho presa veramente male. Vedere la casa senza la mia famiglia mi aveva destabilizzato. Dopo la separazione con Martina Luciani, mi sono trovato in una situazione più grande di me.”

Racconta il momento della svolta lavorativa con il regista e la bomba che gli è scoppiata in mano poco dopo: “Ho iniziato a lavorare con il regista Roberto Cenci e ho avuto una brutta sorpresa: non potevo più essere pagato perché i soldi dovevano essere usati per pagare i debiti. Sono stato gestito male. I soldi secondo me vanno fatti piano piano, a un ragazzo di 23 anni certe cifre non dovrebbero essere date”. (CONTINUA)

Giorgio Afieri oggi, dopo la rottura con Martina

La storia con Martina Luciani – la ragazza romana di cui si innamorò durante il percorso da tronista a Uomini e Donne – è finita dopo anni di connubio e la nascita di Asia , che oggi ha 11 anni.

Negli ultimi quattro anni ha dovuto affrontare vari problemi: la fine del suo percorso come aiuto-regia, la malattia del padre, la separazione da Martina.

Oggi è sicuramente un uomo più sereno, ha aperto un negozio di articoli da collezione e antiquariato, lavora anche con il web e piano piano sta risanando le sue finanze. E’un uomo nuovo grazie anche alla presenza di un nuovo amore, si tratta di Silvia Corras, modella ed ex moglie di Lucas Peracchi.