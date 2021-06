L’ex di Bocelli rivela il motivo della separazione | Enrica Cenzatti vuota il sacco

Un vanto della musica italiana nel mondo, un artista che ha saputo commuovere intere generazioni grazie alla sua voce unica al mondo: stiamo parlando di Andrea Bocelli. Tutti conoscono il suo immenso talento, ma pochi sanno i retroscena della sua vita privata.

Andrea Bocelli è un tenore che ha ben pochi rivali al mondo, dentro e fuori dai confini nazionali. La sua voce ha conquistato tutti e spesso il cantante italiano si è trovato a presenziare ad eventi importanti anche oltreoceano.

A confermare la sua notorietà ci ha pensato la decisione di inserire il suo nome nella “Hollywood Walk of Fame”: dal 2010 quindi Andrea Bocelli è entrato a far parte del gruppo delle star internazionali.

Andrea Bocelli, la voce italiana più famosa al mondo

Andrea Bocelli si è esibito nei teatri di musica lirica più importanti al mondo, come il “Metropolitan Opera House” di New York. Nel corso della sua brillante carriera l’uomo ha collaborato con i migliori interpreti del panorama musicale mondiale: impossibile dimenticare i suoi duetti con Luciano Pavarotti, ma anche quelli con le star della musica internazionale degli ultimi anni, come Celine Dion, da Lady Gaga a Jennifer Lopez e tanti altri ancora.

Nel 1994 ha anche vinto il Festival di Sanremo, nella categoria delle giovani proposte. Il tenore riuscì a conquistare tutti fin dagli esordi esibendosi sul palco dell’Ariston nella performance da brividi de “Il mare calmo della sera”. Bocelli si è sempre diviso tra carriera artistica e famiglia, dovendo gestire la nomea di tenore di fama mondiale e un notevole patrimonio.

Qualche anno fa, nel 2014, ha fatto parlare della sua vita privata per il matrimonio con Veronica Berti: dal loro amore è nata una bambina, di nome Virginia Bocelli. Non si tratta, però, della prima figlia di Bocelli che era già padre di altri due ragazzi, Amos e Matteo Bocelli, venuti alla luce dalla sua relazione adesso terminata con la sua ex moglie Enrica Cenzatti.

Le ragioni dietro la fine del matrimonio tra Enrica Cenzatti e Andrea Bocelli

I due si erano sposati nel 1992: all’epoca il cantante era agli inizi della sua carriera e aveva 34 anni. Il loro matrimonio è durato dieci anni: si sono detti addio nel 2002, anno della definitiva separazione. Non sono mai stati resi noti i motivi che hanno portato alla scelta di scrivere la parola fine su questo rapporto, ma nell’ambiente del gossip e dello spettacolo si sono diffuse molte indiscrezioni.

Stando a diverse voci di corridoio infatti, pare che Andrea abbia tradito la sua ex, e sia stata quindi proprio Enrica ad aver preso la decisione di chiudere la relazione sentimentale. La fine del matrimonio è giunta inevitabilmente, dunque, dopo la mancanza di fiducia da parte dell’ex moglie di Bocelli. Dal canto suo, il tenore pare aver voltato pagina: oggi l’artista appare felice e sorridente nella sua maestosa villa, accanto alla nuova compagna, madre della sua terzogenita e donna con la quale Andrea è lieto di condividere i grandi successi che continua a collezionare in giro per il mondo.