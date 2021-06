La villa di Alex Del Piero negli States, gli attori di Hollywood se la sognano

Alessandro Del Piero è considerato, anche dopo il suo ritiro dal calcio giocato, uno dei migliori calciatori italiani: per anni è stato capitano e bandiera della Juventus, oltre ad essere stato importantissimo per le vittorie della Nazionale. Avete mai visto la sua casa?

Quando parliamo di grandi calciatori italiani che hanno fatto la storia di questo sport in Italia non possiamo non menzionare Alessandro Del Piero, talentuoso ex capitano bianconero.

Impossibile dimenticare la sua gioia nell’indossare la maglia della Nazionale nel 2006, quando l’Italia alzò al cielo la coppa del Mondiale nella finale di Berlino.

Alessandro Del Piero, la sua nuova vita tra le star di Hollywood

Dopo aver terminato la carriera da calciatore, Alessandro Del Piero ha continuato a lavorare nel mondo del calcio, diventando opinionista sportivo per Sky Sport: ha salutato Torino e l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Ora vive a Los Angeles insieme a tutta la sua famiglia, composta dalla moglie Sonia Amoruso e dai tre figli Dorotea, Tobias e Sasha.

Dove si è trasferita la famiglia Del Piero? Sulle colline di Bel Air, una delle zone più esclusive di Los Angeles. Qui Alessandro ha acquistato una mega villa per affrontare la quotidianità circondato da tanto verde nel suo immenso giardino e lontano da occhi indiscreti. L’uomo ha anche aperto un ristorante in America e diverse accademie d’arte.

Accanto a lui vivono le grandi star di Hollywood: a pochi passi ci sono le abitazioni a cinque stelle di Jennifer Lopez, Sylvester Stallone, Jack Nicholson e Rod Stewart. Alessandro ha scelto di immergersi in questo ambiente fatto di lusso e incontri d’eccezione: scorrendo il suo profilo Instagram lo si becca spesso in compagnia di grandi nomi del cinema e dello spettacolo internazionali, come Johnny Depp e Dita Von Teese.

Interni curati nei minimi dettagli e ampio giardino: i segreti della villa Del Piero

Nel tempo con i suoi vicini di casa e con gli altri abitanti del celebre quartiere sono nate amicizie importanti e legami davvero proficui: pare che Del Piero sia molto vicino dei fratelli Liam e Noel Gallagher degli Oasis, come si evince dalla partecipazione dello sportivo al videoclip di uno dei loro ultimi successi, Lord Don’t Slow Me Down.

Grazie al gruzzoletto accumulato in tanti anni di carriera Alessandro conduce una vita da sogno: la sua casa vale 5,5 milioni di euro ed è dotata di tutti i comfort: una sala cinema, una piscina e una spa privata. Si riescono ad intravedere gli interni grazie alle immagini che l’ex campione bianconero condivide sui social.

La splendida villa si compone di un’immensa zona living con un tavolo dal design ultra-moderno e un mega televisore a schermo piatto. I pavimenti sono ricoperti da parquet e le pareti si presentano con toni chiari e luminosi, rispecchiando la volontà della coppia di creare un ambiente davvero accogliente. Anche nei bagni e nelle camere i toni sono chiari e rilassanti, utili per il relax e il benessere di familiari e ospiti.