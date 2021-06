Serena Rossi: la malattia che l’ha sconvolta | Ecco come si era ridotta

Serena Rossi è una delle donne più affascinanti e amate del mondo dello spettacolo italiano. In passato ha avuto dei problemi di salute, ma per fortuna si tratta di un lontano ricordo. Ecco le foto del prima e del dopo.

Serena Rossi: la malattia che l’ha sconvolta

Nata a Napoli il 31 agosto 1985, Serena Rossi è un’attrice e una conduttrice di grande successo. Nell’ultimo periodo è stata al timone della conduzione di programmi televisivi come viene Canzone segreta. Alle spalle ha anche un passato in Un posto al sole, la soap opera ambientata nella sua città. Lì era meglio nota come Carmen nonché compagna di Filippo, figlio di Roberto Ferri. I fan ricordano senza ombra di dubbio come all’epoca l’attrice fosse leggermente diversa da oggi: curve più morbide, ma soprattutto una donna dal fascino indescrivibile con sensualità che non è mai mancata. Serena rappresenta la bellezza mediterranea, ma da quegli anni ad oggi è cambiata tanto anche sotto l’aspetto fisico. Oggi si presenta in ottima forma e sembra ormai aver lasciato al passato i problemi con il cibo. Spesso e volentieri si è fatta anche portavoce di come si debba mangiare con gusto, ma senza eccessi ancor di più volendo bene se stessi e gli altri. Essendo un volto della Napoli contemporanea, Serena rappresenta anche il simbolo dei prodotti tipici campani come la pizza margherita, la mozzarella di bufala e tanti altri. Lei non si priva mai di queste bontà, però sa che lo deve fare con giusta dose in quanto gli eccessi nella vita non portano mai lontano.

“Mi sentivo in colpa persino nel mangiare una mela”

“Ho sempre saputo di voler fare l’attrice…Ero una ragazza normale, e questo ci tengo a sottolinearlo, formosa, ma sicuramente diversa rispetto alle mie colleghe, molto magre e longilinee. Per costituzione fisica sono predisposta a mettere su chili”. Durante un’ intervista ha confessato che per avere un ruolo in un film le avevano detto di dimagrire, così ha optato per una dieta che si è rivelata poi nociva per la sua salute: “Avevo perso dieci chili, ma pagando un prezzo altissimo: ero sempre stanca, spossata e debole…Non riuscivo a fare più niente, né a lavorare né a studiare. Il rapporto con il cibo era frustrante“. Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo e il merito è soprattutto della sua famiglia che l’ha supportata dall’inizio alla fine del periodo nero.

Leggi anche -> Canzone Segreta, il segreto di Cristina Parodi rivelato da Serena Rossi

“Il lavoro non riuscirà mai più a mettere in crisi la mia salute”

“Oltre all’attività fisica, seguo un’alimentazione sana e bilanciata, la tipica dieta mediterranea, facendo molta attenzione ai condimenti e ai metodi di cottura”. Infine ha riferito di aver fatto una promessa a sé stessa: non mettere più in pericolo la sua salute per qualsiasi proposta di lavoro le faranno. Quando decise di mettersi a dieta per ottenere la parte aveva 18 anni. Oggi è una splendida 35enne più consapevole e sempre più bella.

Leggi anche -> Serena Rossi, in Un Posto al Sole era Carmen Catalano. Ve la ricordate?