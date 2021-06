Maria De Filippi, la nuora è bellissima: ecco chi è la fidanzata di Gabriele Costanzo

Gabriele, il figlio adottato da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, vive a Roma insieme alla sua bellissima compagna: Francesca Quattrini. Ecco chi è.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie che ha fatto la storia della televisione italiana. I programmi andati in onda sotto la loro conduzione si sono rivelati dei grandi successi e hanno consacrato i due come presentatori per eccellenza del piccolo schermo. Ma come tutti sanno, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non condividono soltanto la carriera ma anche la vita privata: nel 1995 si sono sposati e nel 2002 hanno preso in affido Gabriele.

Cosa fa Gabriele Costanzo

Prima preso in affido e poi adottato nel 2004, Gabriele è il figlio che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno deciso di crescere insieme. Anche se vive più lontano dai riflettori rispetto ai genitori, di lui sappiamo che dopo il diploma ha iniziato a lavorare con la Fascino, gestita per il 50% dalla madre, e si occupa proprio delle sue trasmissioni come C’è posta per te, Uomini e Donne e Amici. Per Uomini e Donne Gabriele si è occupato di molti aspetti di produzione, come i casting per i partecipanti e i diversi montaggi delle puntate. Dal 2017 ha iniziato anche a collaborare per il Maurizio Costanzo Show, seguendo in tutto e per tutto le orme dei suoi genitori nel mondo dello spettacolo.

La relazione con Francesca Quattrini

Pur non essendo al centro dei gossip, di Gabriele Costanzo è noto anche qualche dettaglio relativo alla sua vita privata. Da giovane, come raccontato dalla mamma Maria De Filippi, amava trascorrere il tempo con le ragazze. E alla fine, tra queste ha trovato anche il vero amore. Dopo una relazione con una ragazza di Roma, Giorgia Milanini, Gabriele Costanzo ha iniziato una storia con Francesca Quattrini. Una storia che va avanti a gonfie vele, tanto da portarli a prendere la decisione di andare a convivere.

Le parole di Maria De Filippi su Francesca Quattrini

“Convive con una ragazza molto carina”, è proprio quello che ha dichiarato Maria De Filippi. La conduttrice di casa Mediaset ha anche rivelato di non essere per nulla una madre invadente e di avere un debole per la nuora, anche se cerca di mantenere le giuste distanze dal loro rapporto: “Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione. Ho mollato. Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me”.

Cosa fa Francesca Quattrini

Proprio come il suo compagno, anche Francesca Quattrini è lontana dal mondo del gossip. Di lei si sa che ha frequentato l’Istituto Europeo di Design, dove si è laureata a settembre del 2019, e che attualmente svolge la professione di fashion stylist. Vive a Roma insieme a Gabriele Costanzo e proprio con lui ama mostrarsi su Instagram, dove pubblica numerosi scatti che li ritraggono innamorati e felici.