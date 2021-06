Raffaella Carrà irriconoscibile, spunta la foto senza ritocchi

Raffaella Carrà ha fatto la storia della televisione italiana tempo fa, ma ancora ora cavalca l’onda del successo e il merito è del suo indiscusso talento. In passato è comparsa su una nota rivista in un modo che ha lasciato di stucco i suoi fan. Ecco il motivo di una simile reazione.

Raffaella Carrà, irriconoscibile

Un paio di anni fa sulla rivista Novella 2000 sono state pubblicate delle foto di uno dei pilastri fondamentali del piccolo schermo italiano. Tutti noi siamo abituati a vedere una Raffaella Carrà impeccabile in tutto e per tutto, dal look all’abbigliamento. Molto famosa è la sua chioma bionda a caschetto, però negli scatti non passano inosservati i capelli bianchi e un viso segnato dallo scorrere del tempo. La maggior parte dei lettori ha sostenuto che è come se la vecchiaia fosse giunta all’improvviso. Anche nel 2010 sono state pubblicate foto simili e in quel caso si è parlato addirittura di depressione. Per fortuna non ha avuto di questi problemi, dunque ha voluto subito mettere a tacere ogni tipo di pettegolezzo infondato. Nonostante tutto molti confermano che sia una delle donne più affascinanti e più talentuose di cui in Italia si può vantare di avere. Ecco la sua strepitosa carriera che non ha paragoni.

Una carriera inimitabile

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, Raffaella Carrà aveva le idee chiare fin da piccina. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e si è cimentata anche nell’ambito della recitazione. Ha ottenuto un ruolo, il primo, quando era ancora una bambina nel film Tormento dal passato di Mario Bonnard. Talento e disinvoltura davanti alle telecamere le hanno permesso di diventare la regina della televisione italiana. Dal 25 gennaio 2021 Italia è possibile vedere sulla piattaforma Amazon prime un film spagnolo di cui lei è la protagonista. Essere un personaggio pubblico ha avuto tantissimi vantaggi, come quello di avere delle fantastiche case sparse per l’Italia. Vive nella capitale italiana, dove si è recata da piccola per studiare presso l’Accademia Nazionale di danza, non a caso è anche una nota ballerina. A Roma ha una bellissima abitazione ed è collocata nella zona definita la Hollywood italiana. Inoltre possiede anche una villa in Toscana e ha come vicini altri volti noti della musica italiana, come Antonello Venditti e Renato Zero.

“Io, la Carrà (che amo follemente)… E le tette!”

Tempo fa Barbara D’Urso ha condiviso uno scatto con la Carrà che risale ai tempi di una trasmissione televisiva condotta su Rai 1 dalla seconda. Le due donne non hanno mai smesso di ridere per via di un outfit molto sexy della D’Urso. La Carrà ha iniziato a fare delle battute e la diretta interessata rispondeva scherzosamente. Questo battibecco non è finito nel dimenticatoio e ciò dimostra quanto le due donne siano amate dagli italiani.

