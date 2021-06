Loredana Lecciso, avete mai visto la sua casa? Regno d’amore con Albano e Jasmine

Loredana Lecciso è nota per essere la compagna di uno dei pilastri fondamentali della musica italiana, ovvero Albano Carrisi. Non tutti sanno che la donna vive in una casa semplicemente stupenda. E’ una sorta di secondo nido d’amore della coppia. Ecco le foto.

Carriera televisiva della Lecciso

Nata a Lecce il 26 agosto 1972, Loredana Lecciso è stata una giornalista pubblicista, ma poi abbandonato questo settore. E’ stata sposata con Fabio Cazzato che ha reso padre di Brigitta. Dopo il divorzio ha conosciuto Albano Carrisi e hanno avuto due figli: Yasmine e Abano junior. Negli anni 2000 è stata molto presente nel piccolo schermo grazie alla sua partecipazione ad alcuni programmi come Striscia la notizia, Buona domenica e Domenica in. Si è anche dedicata alla musica. Non a caso nel 2005 è uscito il suo primo singolo con il titolo Si vive una volta sola. Tuttavia è famosa soprattutto per la sua relazione con Albano. È anche una donna forte con una personalità ben delineata. Infatti i fan sono concordi nel dire che non è facile passare spesso in secondo piano, dal momento che si parlerà sempre di Romina Power. Quando ha bisogno di staccare la spina si reca nel suo appartamento a Lecce.

Avete mai visto la casa di Albano e della Lecciso?

I fan sanno che trascorre la maggior parte del suo tempo a Cellino San Marco dove vive con i figli avuti da Albano Carrisi. In realtà la Lecciso ha anche una casa da sogno a Lecce. Dalle foto si può notare che l’ambiente è confortevole e dà un senso di calorosità. Si tratta di un appartamento molto luminoso e accogliente. I colori che trionfano sono quelli chiari che ha scelto lei in persona. Essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare degli scatti della sua quotidianità su Instagram. Spesso le stanze della sua dimora fanno da sfondo, quindi ai più attenti non sfuggono i minimi dettagli. Non mancano fiori, piante, lampade sullo stile classico e lampadari dal tocco originale. Il soggiorno diventa una sorta di palestra (soprattutto nel periodo dei lockdown), dove la Lecciso si dedica all’attività fisica. E’ anche il luogo in cui accoglie gli ospiti e organizza feste. Dall’esterno si può notare che il palazzo è stato costruito optando per uno stile moderno con colori tendenti al bianco e al grigio.

“Io e Loredana non ci siamo mai lasciati”

La relazione della coppia è spesso stata al centro del gossip punto se diceva che si fossero lasciati, ma realtà il cantante ha smentito queste insinuazioni: “Siamo vittime del gossip, che non amo…Il pubblico, che segue appassionato le mie vicissitudini da decenni, è consapevole che per me la famiglia è sacra, e con tale visione, io e Loredana non l’abbiamo mai mollata!”. Con queste parole l’uomo ha dato sollievo a coloro che hanno sempre fatto il tifo per loro.

