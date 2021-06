Paolo Del Debbio, il giornalista sbotta: la verità sul suo stato di salute

Fake news e presunte illazioni: il giornalista Paolo Del Debbio proprio non ci sta e sbotta. Decide di mettere a tacere tutte le voci di corridoio che parlano del suo stato di salute. Come sta davvero?

Il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere Paolo Del Debbio, giornalista di punta di Mediaset, grazie alla conduzione del programma Dritto e Rovescio, in onda in prima serata e con grande successo. Il suo esordio televisivo è stato accanto a Federica Panicucci a Mattino Cinque: la coppia ha condotto per anni la trasmissione registrando ottimi numeri di share.

Successivamente, però, il giornalista ha scelto di ‘sganciarsi’ dalla collaborazione professionale con la Panicucci per poter muovere passi da solo. A colpire il pubblico, però, non solo il suo modus operandi ma soprattutto la sua trasformazione fisica: Paolo Del Debbio nel giro di poco tempo ha perso tantissimi chili tanto che molte persone si sono dimostrate preoccupate per il suo stato di salute.

A questo punto, però, il giornalista ha deciso di fare un po’ chiarezza in merito a delle fake news che girano sul suo conto.

Paolo Del Debbio sbotta: ecco cosa succede

I fan del giornalista sono rimasti stupiti per il cambiamento radicale fatto da Paolo Del Debbio in soli tre mesi quando, nell’estate del 2019 ha perso ben trenta chili. Il giornalista di Mediaset aveva salutato il suo pubblico alla fine della primavera con un aspetto per poi tornare in tv in autunno con un fisico completamente trasformato.

Di fronte a questa metamorfosi, molti utenti si sono dimostrati abbastanza preoccupati sullo stato di salute di Paolo Del Debbio, pensando che probabilmente potesse avere qualche malattia che lo aveva portato a quel deperimento.

A questo punto, di fronte al rincorrersi di voci, il giornalista ha deciso di mettere i puntini sulle ‘i’ e di far chiarezza, smentendo tutte le notizie false di una presunta malattia: “Sto bene, non vi preoccupate e vi spiego tutto” ha deciso di sottolineare Paolo Del Debbio.

Qual è la dieta di Paolo Del Debbio?

Per smentire voci infondate, Paolo Del Debbio ha raccontato il suo cambio di rotta nello stile di vita: il conduttore è dimagrito tanto bilanciando attività fisica e una dieta equilibrata.

Il giornalista ha deciso di tranquillizzare i suoi follower e anche spiegare com’è riuscito a risolvere il problema del sovrappeso, magari spronando altre persone che si trovano nella sua stessa condizione. Paolo Del Debbio consiglia comunque di farsi seguire da un buon medico in questo cambiamento, bilanciando una dieta curata da professionisti del settore e praticare in modo costante sempre l’attività sportiva.

Quindi nessun timore per la sua salute, smentita ogni possibile notizia di una sua malattia: Paolo Del Debbio sta benissimo e ha semplicemente cambiato il suo stile di vita, in favore di un regime più salutare.