Filippo Bisciglia, la verità sull’addio a Flora Canto: perchè la lasciò

Filippo Bisciglia è noto per essere il conduttore di punta di Temptation Island. Legato da anni ha Pamela Camassa, non tutti sanno che prima di lei c’era Flora Canto. Ecco il motivo che spinse entrambi a prendere strade diverse.

Filippo Bisciglia e la verità sull’addio a Flora

Da poco è terminato il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Per fortuna i fan potranno assistere alle nuove vicende sentimentali di Temptation Island e al timone della conduzione ci sarà Filippo Bisciglia per l’ennesima volta. L’uomo ha ottenuto il successo partecipando a una delle prime edizioni del Grande Fratello, il suo trampolino di lancio. In quel periodo era fidanzato con Flora Canto. I telespettatori erano concordi nel dire che era dotata di una bellezza disarmante eppure ha subito un tradimento davanti alle telecamere del reality. Filippo si è lasciato andare tra le braccia di una sua compagna d’avventura, ovvero Simona Salvemini. Flora, a malincuore, è stata costretta a voltare pagina.

Dopo Filippo è arrivato il vero amore

Dopo un po’ di tempo la De Filippi le ha dato la possibilità di sedersi sul trono per trovare l’anima gemella. Grazie a questa esperienza auto modo di conoscere corteggiatore Francesco Pozzessere, con il quale è andata via mano nella mano dallo studio. La loro relazione è durata tanto tempo, ragion per cui stavano organizzando le nozze. Purtroppo è un passo dall’altare si sono lasciati. Dopo aver archiviato l’ennesima delusione d’amore, Flora è finita al centro del gossip per un presunto flirt con il conduttore Teo Mammuccari. Tuttavia entrambi hanno subito smentito la notizia, dunque è finita nel dimenticatoio. Lei adesso è felicemente sposata con il conduttore Enrico Brignano. I due si sono conosciuti nel 2013 in spiaggia a Sabaudia. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, anche se hanno ben 17 anni di differenza. A breve lei lo renderà padre per la seconda volta. Nel frattempo ha portato avanti la sua carriera di attrice. Ha partecipato a diversi film: Vieni avanti cretino con Lino Banfi e La coppa dei campioni con Massimo Boldi. Si è anche messa alla prova in un’edizione di Tale e Quale show.

Leggi anche -> Pamela Camassa biondo platino: la moglie di Filippo Bisciglia meravigliosa

“Prima o poi arriverà”

Filippo legato da ben 13 anni ha Pamela, di conseguenza molti chiedono spesso quando hanno intenzione di convolare a nozze. Durante un’intervista per il settimanale Nuovo TV ha detto che si reputa già una famiglia con Pamela: “Siamo già una famiglia, anche se non siamo sposati. Prima o poi arriverà anche un figlio”. Per il momento, quindi, non ci sarà questo passo. In effetti Filippo è alle prese con la nuova edizione del reality delle tentazioni. Ignora le distrazioni perché vuole concentrarsi del tutto sul suo lavoro.

Leggi anche -> Temptation Island, una coppia di Amici pronta a partecipare: di chi si tratta?