Amadeus, sapete chi è stato il suo testimone di nozze? Il nome vip

Colleghi del piccolo schermo ma anche amici di lunga data: ecco cosa lega i due showman Fiorello e Amadeus.

Tutti lo conoscono come il conduttore di Sanremo 2020 e Sanremo 2021, ma la storia di Amadeus parte da molto lontano. Esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, si è successivamente affermato come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Punto di riferimento in programmi come Reazione a Catena e I Soliti Ignoti, la sua carriera è indissolubilmente legata a quella in un altro grande showman: Rosario Fiorello.

Il debutto con Radio Deejay

La profonda amicizia che lega Fiorello e Amadeus non è certo un mistero. A farli incontrare fu proprio Radio Deejay, emittente di cui il presentatore del festival di Sanremo accompagnerà fino al 1994 la costante crescita, da locale a nazionale, proprio insieme all’amico Fiorello, con l’aggiunta di Jovanotti e Marco Baldini.

Insieme a Festivalbar

L’esperienza in radio li ha uniti indissolubilmente e ha gettato le basi di una solida amicizia che è andata avanti negli anni e che li ha visti lavorare più volte fianco a fianco. Come nel caso del Festivalbar del 1993, che la coppia di comici ha condotto insieme a Federica Panicucci. L’edizione di quell’anno fu un successo clamoroso e permise ad Amadeus di essere ancora il padrone di casa della manifestazione anche per il 1994, riscuotendo lo stesso fantastico risultato dell’anno precedente.

Fiorello testimone di nozze per Amadeus

Ma l’amicizia tra Amadeus e Fiorello è andata ben oltre l’ambito professionale. Il comico siciliano, infatti, ha ricoperto lo speciale ruolo di testimone in occasione del primo matrimonio del conduttore televisivo con Marisa Di Martino nel 1993. La loro storia si è poi conclusa definitivamente nel 2007, dopo che Amadeus ha scelto di proseguire la sua vita al fianco di un’altra donna: Giovanna Civitillo, ballerina protagonista della famosa “scossa” al programma L’Eredità.

Amadeus e Fiorello come fratelli

Ma tornando all’amicizia tra Amadeus e Fiorello, proprio il conduttore de I Soliti Ignoti ha dichiarato: “In pratica Rosario ed io siamo arrivati insieme a Radio DeeJay. Era la metà degli anni Ottanta. La nostra è un’amicizia vera. Per me lui è come un fratello. Abitiamo pure nello stesso palazzo”, confermando il profondo e sincero legame che li tiene uniti anche lontano dai riflettori.

Amadeus e Fiorello insieme a Sanremo

In nome della loro pluriennale amicizia, chiaramente Amadeus non poteva non scegliere Fiorello per tuffarsi nell’avventura Sanremese. Sia nel caso dell’edizione 2020 che di quella dell’anno successivo, i due amici sono stati l’uno accanto all’altro sul palco dell’Ariston, lavorando insieme alla kermesse canora più famosa d’Italia. E l’hanno fatto in un anno difficile per tutti, riuscendo comunque a strappare un sorriso anche a chi non credeva che il Festival di Sanremo potesse veramente prendere vita in piena pandemia.