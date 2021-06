Chiara Ferragni apre il suo primo bar, quanto costa un caffè: fan si scatenano

Quello che tocca diventa alla moda e di conseguenza “oro”. Si tratta di Chiara Ferragni, la regina dei social e l’Influencer per eccellenza. Da oggi, anche titolare di un bar (temporaneo) nel centro di Milano che chissà, non c’è da meravigliarsi se accadesse, potrebbe ripetersi altre volte.

Il caffè di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha dato il via ad una collaborazione con Nespresso, attraverso l’apertura (a partire da oggi 10 giugno fino al 18 luglio) di un Temporary Bar nel centro di Milano. Il locale si trova in piazza del Carmine 1 e pare che il pezzo forte sia proprio il caffè, una ricetta creata dalla moglie di Fedez.

Il temporary bar è una nuova tendenza che sta prendendo sempre più piede e non poteva che essere adottata anche da Chiara Ferragni. Si tratta di un nuovo modo di comunicare e di fare promozione. Attraverso i temporary bar o i temporay restaurant si focalizza l’attenzione su un marchio specifico, attraverso un’esperienza di intrattenimento, per alcuni giorni o mesi.

I fan di Chiara Ferragni potranno così, per un tempo limitato, recarsi nel locale della loro beniamina e gustare un caffè in un bicchiere con il logo dell’occhio, ma anche fare un brunch, un aperitivo o una cena. Ma la domanda è d’obbligo: quanto costa un caffè?

L’annuncio sui social

Ad annunciare la novità ci ha pensato la diretta interessata attraverso i social: “Ecco svelata la sorpresa – ha rivelato la Ferragni – da domani aprirà il primo temporary Nespresso Caffè x Chiara Ferragni. È la cosa più cute del mondo. Si può fare colazione, ma anche pranzare e cenare. O prendere un caffé da asporto nelle tazze con l’occhio”.

I fan della celebre Influencer sono andati in visibilio e hanno espresso tutto il loro entusiasmo. Anche quelli stranieri: “È il momento di una gita in Italia”, ha scritto qualcuno mentre un altro ha specificato: “Stupendo, non vedo l’ora di andarci”.

I costi e le specialità

Aperto dalla 10.30 alle 24.00 Il Nespresso x Chiara Ferragni temporary cafè , come riporta Fanpage non presenta prezzi esorbitanti se si pensa ad un “caffè normale” nel centro di Milano: costa infatti 1,50 euro. Il prezzo cambia se invece si vuole consumare la “ricetta di caffè di Chiara”. Cos’è? E’ un caffè freddo con “note di cocco e un tocco di rosa”. Quanto cosa? Non certo 1,50 euro, bensì 6 euro.

Tuttavia non c’è solo il caffè. Il menù è variegato e presenta varie scelte di pietanze in diversi momenti della giornata e ovviamente quelli preferiti dalla Ferragni, sono stati evidenziati in rosa. Come per esempio l’avocado toast al costo di 9 euro. Non poteva mancare la “Blonde salad” a 15 euro. Come sanno bene i fan “L’insalata Bionda” è il nome del primo blog che ha lanciato la Ferragni nella sua fortunata avventura imprenditoriale. Poi si può avere uno spritz a 8 euro, una pizza Margherita allo stesso prezzo. Se si sceglie di fermarsi a mangiare il coperto costa 3 euro.