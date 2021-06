Il Paradiso delle Signore 6 cast: attori confermati e nuovi interpreti

Cresce l’attesa per la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e ci si chiede quali attori ritroveremo nel cast che abbiamo imparato ad amare nella messa in onda a settembre.

Cominciano a trapelare i primi indizi sulle new entry nel cast della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la quarta in modalità daily, la sesta in tutto.

Il cast completo delle nuove puntate non è ancora stato annunciato in via ufficiale, ma si inizia a delineare il gruppo del quale seguiremo le vicende dall’autunno.

Il Paradiso delle Signore 6: quali saranno i nuovi personaggi della soap?

Sbirciando sui profili social dei vari attori abbiamo visto che di recente Laura Rossi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritraeva ai Videa Studi Televisivi con la seguente didascalia: “Il mio primo e unico (chissà perché 🤣) ruolo in TV: la sartina in ‘Il Paradiso delle Signore’.”

Il pensiero corre subito alla sostituzione di Maria Puglisi, interpretata da Chiara Russo: nel finale di stagione, infatti, abbiamo visto la sarta del grande magazzino milanese aver trovato la strada giusta per sposare il suo Rocco e avere la benedizione del padre riguardo alla sua futura vita lontana da Partanna. Rocco e Maria hanno quindi deciso di sposarsi in Sicilia per poi trasferirsi a Roma, dove il bell’Amato avrà la possibilità di cominciare la sua carriera da ciclista professionista.

Tutti si chiedono se il matrimonio di Maria e Rocco sarà trasmesso ne Il Paradiso delle Signore 6, ma per questo ci sarà da aspettare. Continuando a girovagare sui social è uscita fuori anche l’immagine di Salvatore Langella sul set de Il Paradiso delle Signore 6. “_Men In… Paradise_another #backstage_🖤.#ilparadisodellesignore vs #meninblack”. Questa la didascalia che accompagna la foto dell’attore visto in Sono Mia, Provaci ancora prof!, Che Dio ci aiuti e tanti altri programmi di successo.

Gli attori avvistati sul set de Il Paradiso delle signore: graditi ritorni

Quali sono invece gli attori confermati? Ecco i membri del cast che sono stati avvistati sul set della soap Rai. Rivedremo Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti, insieme alla cognata Beatrice e al nipote Pietro. Ci saranno Agnese, Giuseppe e Salvatore Amato e anche tutte le Veneri insieme alla capocommessa Gloria Moreau. Giulia Arena che interpreta Ludovica Brancia di Montalto è confermata insieme a Ilaria Rossi che è Gabriella Rossi. Rivedremo Nino, Armando Ferraris, Marcello Barbieri e anche i temibili Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, e Vanessa Gravina, che veste Adelaide Di Sant’Erasmo.

Quali sono i ritorni in bilico, invece? Alcuni attori non sono stati ancora avvistati sul set e stiamo parlando di Federico Cattaneo, i due futuri sposi Maria Puglisi e Rocco Amato, una delle protagoniste più amate, ovvero Gloria Radulescu che interpreta Marta Conti e non è stato avvistato neanche l’uomo che l’ha allontanata da Vittorio, Dante Romagnoli. Si annunciano poi grandi ritorni, come quello di Roberta Pellegrino e di Tina Amato, ma si attendono ancora conferme ufficiali.