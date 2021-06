“Amore, il paradiso mi chiama”: Luna, la fidanzata di Michele Merlo, ricorda gli ultimi momenti insieme

Luna ricorda gli ultimi momenti prima della tragica scomparsa del fidanzato Michele Merlo: aveva scritto una canzone per lei.

La recente scomparsa del giovane artista Michele Merlo ha sconvolto il mondo intero, lasciando un vuoto impossibile da colmare. Il suo talento l’aveva portato all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi. Qui aveva avuto la possibilità di muovere i primi passi lungo quella strada che l’avrebbe portato a trasformare in carriera quella che fino a quel momento era rimasta una passione: la musica, arte a cui si era avvicinato durante l’adolescenza, imparando a suonare la chitarra e cominciando a scrivere le sue prime canzoni.

Le parole della fidanzata Luna

L’improvvisa morte di Michele Merlo ha stravolto completamente le vite di chi condivideva con lui molto più che la semplice carriera: parliamo della fidanzata Luna Shirin Rasia. Di lei non si sa molto: la coppia, infatti, ha sempre tenuto la propria storia lontana dai riflettori, preferendo mantenere una certa riservatezza sulla vita privata. Luna, che attualmente vive a Bologna e frequenta il corso di laurea in Culture e Pratiche della Moda a Rimini, ha ricordato gli ultimi momenti insieme al fidanzato: ″‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’. Gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”, ha raccontato Luna Shirin Rasia a Il giornale di Vicenza. I due stavano guardando un film insieme e lui scherzando aveva pronunciato quella frase: era la sera prima del ricovero.

La storia tra Luna e Michele

Luna e Michele si erano conosciuti per caso su Instagram. Lei, infatti, prima di diventare la sua fidanzata era una sua grande fan: “Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram”, ha spiegato, “Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati. Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre. Io provo esattamente le stesse cose”.

La canzone per Luna

Pochi giorni prima di essere colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante, Michele Merlo aveva anche scritto una canzone per la sua fidanzata: “L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ’Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è ancora nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta”.

Il ricordo su Instagram

Intanto, Luna su Instagram ha voluto pubblicare qualche scatto per ricordare Michele e ringraziarlo per tutto ciò che le ha saputo donare: “Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare.”