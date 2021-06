Annalisa cambio look: la cantante di Amici si mostra così, fan impazziscono

Ai tempi di Amici, Annalisa mostrava spesso look semplici e poco estrosi. Ma ora sembra essere un’altra donna e sui social ha sfoggiato un taglio di capelli che ha fatto impazzire i fan.

Era il 2011 quando Annalisa Scarrone – in arte semplicemente Annalisa – approdava negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi per tentare la carriera da solista. Dopo alcune esperienza in gruppi musicali, infatti, la giovane genovese decise di presentarsi da sola alle audizioni del talent show. Convinti i professori della Scuola, arrivò fino al serale e si classificò al secondo posto aggiudicandosi il Premio della critica.

Da quel momento, la carriera musicale di Annalisa è stata in continua ascesa: ha partecipato per cinque volte al Festival di Sanremo – l‘ultima nel 2021 con il brano Dieci – ed è stata insignita di un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini. Cresciuta come artista, ma anche come donna, oggi Annalisa ha un aspetto completamente diverso da quello di Amici e l’ultimo cambio look ha scatenato i fan.

Annalisa su Instagram scatena i fan

Se al Festival di Sanremo Annalisa si è presentata con i capelli lunghi arricchiti da riflessi color mogano, per l’estate 2021 e l’uscita del brano tormentone in coppia con Federico Rossi, la cantante ha voluto stupire.

Addio ai capelli con la riga laterale, per lei è giunto il momento di sfoggiare una frangetta folta e lunga che le incornicia il viso da bambola.

Una sorta di ritorno alle origini per Annalisa che, già ai tempi di Amici, mostrava orgogliosamente la frangia che dona particolarmente ai suoi lineamenti.

Il cambio look in vista dell’estate ha convinto tutti i fan e sono numerosissimi coloro che sono accorsi sul profilo Instagram della cantante per farle i complimenti.

“Ma qua siamo tornati a 10 anni fa con la frangia”, ha commentato una sostenitrice, “Imperiale”, “Una dea”, “Ma quanto sei bella!”, si continua a leggere sui social.

Annalisa e Federico Rossi, il tormentone dell’estate

Il cambio look di Annalisa ha ricordato tanto i tempi della sua partecipazione ad Amici ed è arrivato in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo, “Movimento lento”, in coppia con Federico Rossi.

I due si apprestano a diventare gli interpreti del tormentone dell’estate e la ex cantante del talent show di Canale 5 si è detta entusiasta di questa collaborazione.

“C’è un grande rispetto tra noi. Dopo cinque anni dalla ‘Tutto per una ragione’, ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme – ha detto Annalisa a Tgcom24 – . Entrambi siamo cambiati e abbiamo un’attitudine diversa, ma la stessa voglia di fare musica che possa emozionare”.

“E’ un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa – le ha fatto eco Federico Rossi – . È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri”.