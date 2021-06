Striscia La notizia, avete mai visto la compagna di Jimmy Ghione? Chi è la bellissima

Jimmy Ghione si è rifatto una vita dopo la fine del matrimonio con Tania Paragoni: l’inviato di Striscia la notizia è legato ora ad un’attrice russa bellissima.

Storico inviato e volto di Striscia la notizia, Jimmy Ghione ha interessato gli appassionati di gossip nel periodo di separazione dalla moglie Tania. I due, legati per ben quindici anni, sono arrivati alla sofferta decisione di mettere fine alla loro relazione e il volto del tg satirico di Canale 5 non nascose il grande dolore provato per una scelta maturata e meditata dalla ex.

“Il dolore della fine di un matrimonio è paragonabile solo a quello che si prova quando una spada ti trapassa il costato da parte a parte”, aveva commentato lui attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Eppure, dopo la sofferenza iniziale, Jimmy Ghione è riuscito a risollevarsi e a costruirsi una nuova vita sentimentale accanto ad una donna bellissima e di enorme successo: Daria Baykalova.

Chi è la compagna di Jimmy Ghione?

Attrice di origini russe, ma ormai trapiantata in Italia, Daria Baykalova è la bellissima che ha fatto dimenticare a Jimmy Ghione le sofferenze del matrimonio naufragato.

Elaborato il lutto per la conclusione di un amore importante con Tania Paragoni, l’inviato di Striscia la notizia ha ritrovato il sorriso insieme ad una donna più giovane di lui.

“Rialzarsi è difficile, ma non impossibile. Io ci sono riuscito”, ha commentato lui, che ha descritto la nuova compagna come una persona dolcissima oltre che di una bellezza disarmante.

“È di una bellezza devastante. Di belle donne me ne intendo, ma lei è speciale – ha spiegato Ghione al settimanale Nuovo – . Con la sua dolcezza sta sanando la cicatrice che, irrimediabilmente, la fine del mio matrimonio mi ha lasciato addosso”.

Lei, bellissima, è un’attrice di ben diciannove anni più giovane rispetto a Jimmy. È stata volto di Daria Bertolaso nella quarte e quinta stagione de L’onore e il rispetto ed è stata protagonista di altre fiction di successo come Coco Chanel, Non è stato mio figlio e Che Dio ci aiuti.

Jimmy Ghione, la ex moglie commenta Daria

Ad essere felice per la rinascita di Jimmy Ghione e per il suo nuovo amore è stata proprio la ex moglie Tania, per diverso tempo additata come la causa delle sofferenze dell’inviato.

“Mi amareggia leggere ancora il suo racconto di quanto ha sofferto per il nostro addio, e so bene che ha sofferto, perché ogni volta viene dato per scontato che invece per me è stato semplice – aveva detto lei a Oggi – . La fine del nostro matrimonio l’ho messa a fuoco io, è vero, ma questo non significa che non abbia patito quanto lui”.

Dopo il dolore che ha accomunato i due ex coniugi, Tania ha deciso di rimanere per un po’ di tempo da sola e, alla notizia del nuovo amore di Jimmy, si è detta felice.

“Lui ora si è rifatto una vita e mi fa piacere – ha spiegato – . Io no perché non cerco un altro amore, non ne ho voglia, desidero dedicarmi ai miei figli e a me stessa”.