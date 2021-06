Carlotta Mantovan senza filtri e trucco raggiante su Instagram: lo scatto al naturale dell’ex Miss

Nessun filtro per Carlotta Mantovan che, in uno degli ultimi scatti condivisi su Instagram ha deciso di mostrarsi al naturale: la sua bellezza e il suo sorriso sono disarmanti.

Era il 2001 quando Carlotta Mantovan, poco dopo il superamento dell’esame di Stato, si presentava alle selezioni per Miss Italia a Salsomaggiore Terme con la fascia di Miss Veneto. Bellissima e con un sorriso che lasciava di stucco, la Mantovan si classificò al secondo posto con la fascia di Miss Deborah.

Quella edizione di Miss Italia era presentata da Fabrizio Frizzi, diventato a distanza di dodici anni suo marito e padre della piccola Stella. Dopo la partecipazione al concorso di bellezza, tuttavia, Carlotta ha partecipato a diverse manifestazioni, ha lavorato come giornalista ed è stata presentatrice su Sky per Sky Meteo 24. Da una stagione televisiva assente dal piccolo schermo, la Mantovan si sta dedicando alla piccola Stella dopo la morte dell’amato Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan senza filtri su Instagram

Il profilo Instagram di Carlotta Mantovan è seguitissimo, la vedova di Frizzi è una delle donne più amate e seguite dal pubblico italiano.

Con più di 70mila follower, la ex modella ama mostrare ai propri fan momenti di vita quotidiana insieme alla piccola Stella – che tiene ben lontana dalle luci dei riflettori – e stralci di serenità dopo il grave lutto che le ha colpite.

Una delle ultime foto condivise dalla Mantovan la mostra in una giornata di relax insieme alla figlia, mentre si godono il primo caldo della nuova stagione estiva.

Senza filtri e senza trucco, Carlotta ha deciso di scattarsi un selfie con i capelli arruffati, mostrandosi in tutta la sua bellezza al naturale.

Tantissimi i complimenti dei fan che, rivedendo le foto della ex modella, non possono non ricordare il compianto Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan e l’amore con Fabrizio Frizzi

L’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è stato sempre ben tenuto lontano dalle luci dei riflettori nonostante il continuo interesse mediatico nei loro confronti.

“Fabrizio è speciale e rimarrà sempre nel mio cuore – ha spiegato Carlotta a Mara Venier nella prima intervista dopo la morte di Frizzi – Sono arrivata a Miss Italia nel 2001, in quell’edizione ero solo una concorrente, con Fabrizio ci siamo ritrovati un anno dopo”

L’amore tra la Mantovan e Frizzi, infatti, è nato quando lei ha ottenuto una parte in una delle sue trasmissioni.

“Ci siamo conosciuti più a fondo ed è nata la storia che tutti sapete. Fabrizio era come lo vedevate. Un gentleman e con questo ho detto tutto”, ha ricordato lei.

“Ho passato 16 anni accanto a Fabrizio. L’affetto che mi sta dando il pubblico mi aiuta ad andare avanti. Spero che lui veda tutto l’amore del pubblico”, ha concluso la Mantovan, per sempre legata al compianto marito.