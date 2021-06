Elisabetta Canalis e Bobo Vieri, perchè è finita? La verità dopo anni

Una coppia che ha fatto sognare milioni di italiani, quella formata da Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis: belli e innamoratissimi, si sono detti addio diversi anni fa e hanno preso strade sentimentali diverse: ma quali sono i motivi della fine della relazione tra l’ex velina e l’ex calciatore?

Negli anni 2000 hanno occupato la maggior parte delle copertine delle riviste di gossip: la bella velina con il celebre calciatore, così erano menzionati Christian Vieri ed Elisabetta Canalis che per anni hanno formato una coppia iconica.

Una storia, la loro, che sembrava destinata al più bello dei finali, quello con passeggiata fino all’altare e tanti figli nati da quell’amore, ma improvvisamente le loro strade si sono separate ed è arrivata la rottura.

Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis, una relazione tra litigi e tradimenti

Oggi Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis sembrano essere rimasti in buoni rapporti, ma subito dopo la rottura non è stato facile ricucire un’amicizia che sembrava inevitabilmente compromessa. Dopo diversi anni dalla fine del loro rapporto sono emersi ulteriori dettagli sui motivi dell’addio. Bobo Vieri si presentava all’epoca come il bomber rubacuori che collezionava un flirt dopo l’altro: schiere di donne seguivano i suoi spostamenti dentro e fuori dai campi di calcio ed erano pronte a fare follie per il bell’attaccante.

Elisabetta ha svelato cosa non ha funzionato nella storia con il calciatore latin lover: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso”.

Elisabetta e Christian: la felicità dopo l’addio

Una versione, questa, confermata anche dallo stesso Vieri nella sua biografia “Chiamatemi bomber“, in cui ha raccontato: “Elisabetta Canalis? Me la passò al telefono Iacchetti. Menava di brutto Eli quando la facevo arrabbiare“, ha scritto l’ex attaccante. Un carattere decisamente fumantino, quello della bella sarda che, oltre a scoprire puntualmente i numerosi tradimenti di Bobo, ha ben pensato di lasciargli un ricordo indelebile della sua rabbia, come ha raccontato Vieri in un’intervista a Vanity Fair: “Credo di averla esasperata. Mi fece anche la fiancata della mia nuova Porsche Cayenne con la chiave. Macchina sfigata, quella: una sera, fuori dall’Hotel Diana a Milano, l’ho consegnata a un parcheggiatore che parcheggiatore non era, e non l’ho mai più vista“, ha detto.

Elisabetta, dunque, ha perdonato diverse volte fino al limite quando ha poi deciso che la relazione non avrebbe potuto avere futuro. Oggi i due si sono lasciati completamente quel passato alle spalle e hanno trovato l’amore e la serenità. Nel 2014 Elisabetta ha sposato il chirurgo americano Brian Perry ed è diventata mamma di Skyler Eva, mentre Vieri ha trovato la donna giusta in Costanza Caracciolo, anche lei ex velina di Striscia la Notizia: insieme sono diventati genitori di due splendide bambine, Stella e Isabel.