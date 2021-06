Amici, Valentin irriconoscibile sui social: ecco come si è mostrato il ballerino, la trasformazione

Che fine ha fatto Valentin Alexandru Dumitru? L’ex ballerino della scuola di Amici si sta dedicando allo sviluppo della forma fisica e ha sorpreso tutti con nuove foto su Instagram. Ecco la sua nuova vita dopo il talent condotto da Maria De Filippi.

Valentin Dumitru è noto per aver partecipato all’edizione 2019-20 del talent Amici di Maria De Filippi. Nato in Romania nel 1998, ha sviluppato fin da subito una grande passione per la danza ottenendo un successo dopo l’altro.

Valentin è stato campione in Romania nella categoria 14-15 anni e campione in Grecia nella categoria 16-18: il talento ha conquistato un posto nella classifica dei 50 ballerini migliori al mondo per quello che riguarda la danza latino americana.

Valentin Dumitru, dai successi in Romania ad Amici di Maria De Filippi

Dopo aver studiato danza in Romania, Valentin si è trasferito in Italia dove si è diplomato a Genova: dopo aver superato il provino per entrare ad Amici 19 è spiccato subito tra gli altri sia per l’incredibile talento che per la personalità capace di far perdere la pazienza persino a Maria De Filippi.

Proprio Valentin è stato protagonista di un acceso scontro con la padrona di casa: dopo aver perso la sfida contro Gaia il ragazzo si è lasciato sfuggire un commento che non è piaciuto. “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado”, aveva detto il ballerino preannunciando il suo ritiro dalla competizione.

Valentin dopo Amici: forma fisica pazzesca per il ballerino

Queste frasi contro la giuria hanno scatenato l’ira della De Filippi che ha interrotto la gara rivolgendosi al ballerino con fare perentorio: “Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”, con queste parole la conduttrice decise di mandare via il ballerino che terminò la sua esperienza ad Amici.

Dietro le quinte del programma, nel frattempo, nacque un’attrazione molto forte tra Valentin e Francesca Tocca, ballerina professionista: coreografia dopo coreografia i due sono apparsi sempre più affiatati e complici. Hanno tenuto segreta la loro relazione per diverso tempo, dal momento in cui Francesca era ancora sposata a Raimondo Todaro, maestro dello show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

E oggi cosa fa Valentin? Continua a ballare e dedica molto tempo allo sviluppo della sua forma fisica: l’uomo continua ad aggiornare il suo profilo Instagram con immagini che mostrano i progressi fatti e le lunghe giornate in palestra, ricevendo complimenti dai follower e dai suoi ex colleghi del talent.