Fabio Fazio, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Retroscena inaspettato

Fabio Fazio è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Ma che lavoro faceva prima di diventare famoso? Scopriamolo.

Nato a Savona il 30 novembre del 1964, Fabio Fazio ha conseguito la maturità classica nel 1983 presso il Liceo Gabriello Chiabrera della sua città. Una volta ottenuto il diploma, il conduttore ha avviato il suo percorso universitario studiando lettere presso Università di Genova e conseguendo la laurea con una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani.

Cosa faceva prima di arrivare al grande pubblico

Una volta concluso il percorso di studi, Fazio si è subito affacciato al mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo, ricoprendo un ruolo totalmente inaspettato. Infatti il conduttore ha esordito a radio Rai nello storico programma Black Out dove faceva l’imitatore. L’esordio televisivo arriva nel 1983 quando, dopo aver preso parte a un provino, viene scelto per far parte del cast di Pronto Raffaella, show condotto da Raffaella Carrà.

Il grande successo

Dopo svariate partecipazioni a diversi programmi del piccolo schermo e tanti anni di gavetta nel 1993 arriva il grande successo, quando il conduttore scrive e conduce – prima su Rai 3 e dopo su Rai 2 – Quelli che il calcio, trasmissione che commenta il campionato italiano di Serie A. Proprio questo show ha permesso a Fabio di conquistare il grande pubblico che ha riconosciuto e apprezzato le qualità da conduttore e lo stile di presentazione pacato, gentile e velatamente ironico.

Altre esperienze

Nel corso della sua carriera, Fabio Fazio, oltre al lavoro di conduttore e di autore per svariati programmi televisivi, si è anche occupato di altri ambiti del mondo dell’intrattenimento. In particolare nel 1996 ha scritto e diretto al fianco di Massimo Martelli il film Pole Pole, girato in Africa. L’anno successivo, il presentatore di Che Tempo che Fa è stato impegnato con la fiction Rai Un Giorno Fortunato, in cui ha vestito i panni del dottor Francesco Fasoli. Senza ombra di dubbio possiamo dire che il percorso di Fabio è fatto di tanti momenti ed esperienze diverse che lo hanno portato a diventare uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.