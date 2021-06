Benedetta Parodi ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo della giornalista

Benedetta Parodi è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nota per l’indiscussa professionalità davanti alle telecamere, è anche apprezzata per la sua inestimabile bellezza. Tempo fa Striscia la notizia, il programma satirico di Antonio Ricci, ha mostrato alcune immagini della giornalista per mostrare il cedimento al ritocchino. Ecco cosa ha detto a riguardo la diretta interessata.

La carriera di Benede tta Parodi

Nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, Benedetta Parodi è una conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista. Laureata in Lettere moderne all’Università degli studi di Milano, diventa dopo 2 anni giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera come conduttrice di Studio aperto e attualmente si occupa di programmi culinari, come Bake Off Italia- Dolci in forno. È stata anche ospite in due puntate del programma La prova del cuoco e nel 2013 con la sorella Cristina Parodi è stata invitata come ospite al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. È nota per la sua bellezza semplice, ma disarmante. In passato è stata protagonista della rubrica Fatti e rifatti. Ecco cosa è stato mostrato al pubblico italiano.

La Parodi ha ceduto al ritocchino?

Nella puntata del 2 dicembre 2015 di Striscia la notizia è stato mandato in onda un video nella sezione Fatti e Rifatti che si occupa dei personaggi del mondo dello spettacolo che fanno ricordo alla chirurgia estetica. Era presente nello studio in qualità di conduttore Ezio Greggio che ha prestato la sua voce al servizio e ha parlato della Parodi. Ha fatto un riepilogo sintetico e divertente della sua carriera televisiva per poi focalizzarsi sull’aspetto fisico: “Andiamo il suo cambiamento nel corso degli ultimi anni…dal confronto sembra proprio che il naso della Parodina sia stato piallato per bene…insomma se Benedetta Parodi lavora in tv è perché ha un certo…profilo”. Gli italiani si dividono in due categorie: c’è chi sostiene che non sia cambiata per niente nel corso del tempo mentre altri hanno notato una differenza, seppur lieve. In effetti anni fa durante un’intervista rilasciata alla rivista Gente, la Parodi aveva dichiarato di aver rifatto il naso: “Mi sono rifatta il naso, ma mi sono pentita, perché non è venuto come avrei desiderato. Anzi l’hanno rovinato. Avevo problemi di polipi, così ho pensato di unire l’intervento medico e quello estetico. Ma non lo rifarei”. In realtà ha limato una gobbetta e assottigliato il naso, anche se ha ammesso che avrebbe tranquillamente evitato di andare sotto i ferri.

Una dea sui social

La conduttrice ha avuto ben tre gravidanze, ma nonostante ciò ha un fisico tale da fare invidia alle più giovani. Tuttavia il seno non ha mantenuto la sua forma alta e rotonda, ragion per cui potrebbe decidere se conviverci e per sempre o ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica. Fatto sta che i fan sostengono che sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano perché non artefatta. Infatti su Instagram condivide spesso delle foto che ottengono tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è molto amata.

